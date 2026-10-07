מיגונית בגזרת הנובה יואב דודקביץ/TPS

אתר ההנצחה של פסטיבל הנובה ליד קיבוץ רעים התמלא ביממה האחרונה באלפי בני משפחות שכולות ומבקרים, שהגיעו לציין שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר ולהתייחד עם זכר הנרצחים.

הצלם יואב דודקביץ מסוכנות TPS סייר בין מיזמי ההנצחה שהוקמו במקום ותיעד את המבקרים, את המשפחות ואת רגעי ההתייחדות באתר שבו התקיימה המסיבה עד לבוקר מתקפת חמאס.

מאות אזרחים ואנשי כוחות הביטחון נרצחו בטבח בפסטיבל ובדרכי המילוט ממנו. 44 ממשתתפי המסיבה נחטפו לרצועת עזה.

לפי תחקיר צה"ל, כ-3,500 בני אדם שהו במסיבת הנובה בבוקר 7 באוקטובר, בהם כ-400 אנשי צוות, 31 שוטרים חמושים ו-75 מאבטחים וסדרנים לא חמושים.

עם תחילת מטחי הרקטות מרצועת עזה הוחלט לפזר את האירוע ולפנות את המשתתפים. על פי התחקיר, ההחלטה על הפינוי הצילה את חייהם של אלפים, אולם רבים מהנמלטים נתקלו במחבלים שחדרו לישראל והציבו מארבים לאורך כביש 232 ובצמתים באזור.

בסביבות השעה 8:30 הצליחו המחבלים להכריע את כוחות המשטרה והאבטחה בחסימה הצפונית ולהשיג שליטה על חלק מציר 232. כשעה לאחר מכן הגיעו המחבלים למתחם הפסטיבל עצמו.

לפי תחקיר צה"ל, בין השעות 9:15 ל-10:10 התרחש עיקר הטבח בתוך מתחם הנובה. באותה העת נותרו בו כ-200 בני אדם, בהם פצועים, אנשי צוות ושוטרים, וכ-171 ישראלים נרצחו במתחם עצמו.

רק לקראת השעה 11:30 הגיע למתחם כוח קטן של לוחמים שהוקפץ מיהודה ושומרון, בפיקוד מפקד גדוד שקד של חטיבת גבעתי, שאליו הצטרפו שני לוחמי יחידת מצדה. הכוח נלחם במחבלים, העניק טיפול לפצועים וחילץ ניצולים. בשעה 15:00 טוהר מרחב המסיבה ממחבלים.

שלוש שנים אחרי, השטח שבו התקיימה המסיבה הפך לאתר הנצחה רחב. במקום שבו עמדו במות ורקדו אלפי צעירים ניצבים כיום תמונות הנרצחים ומיזמי זיכרון שהקימו משפחותיהם וחבריהם.

ביום השנה לטבח הגיעו אלפים אל האתר, עברו בין מיזמי ההנצחה ועצרו להתייחד עם זכרם של מי שנרצחו במקום ובדרכי המילוט ממנו.