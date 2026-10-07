המגיש ינון מגל התייחס היום (רביעי) בשידור ברדיו 103FM לסערה שעוררו דבריו נגד המשתתפים בספר "מר הפקרה", והתנצל בפני משפחות חטופים ומשפחות שכולות שנפגעו מדבריו.

בתחילת הדברים תקף מגל את שותפו להגשה בן כספית וטען כי דבריו הוצגו באופן מסולף. "כהרגלכם עשיתם קמפיין עלילת דם", אמר. "אתה הדלקת את כל האירוע, אין לך יושרה, כל חייך זה פוליטיקה".

מגל הוסיף: "עשיתם לי מה שאתם עושים לנתניהו. אתם העללתם עליי עלילת דם סטליניסטית. אתה צריך לבקש סליחה, אתה עשית מעשה מתועב. אני אמרתי לך שהחרגתי את המשפחות".

בהמשך הבהיר כי הוא מצטער שלא הסתייג כבר מלכתחילה מפגיעה במשפחות החטופים: "אני החרגתי את משפחות החטופים. אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים. הייתי צריך להבהיר את הדברים מוקדם יותר, הייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה וזו הייתה טעות, ואני לגמרי מקבל את הדבר הזה".

"לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במשפחות", הוסיף.

בהמשך היום, כשמגל החליף את אראל סג"ל שאיחר לשידור, איל ברקוביץ' דרש ממנו להתנצל באופן מפורש. "ההתנצלות שלך היא חצי קלאץ'. טעית פה בענק, תתנצל ונמשיך הלאה, אתה חייב להתנצל. משפחות חטופים ומשפחות שכולות נפגעו ממך", אמר ברקוביץ'.

מגל השיב: "אני מתנצל בפני משפחות שכולות ומשפחות חטופים, אבל אני מדגיש - אסור להעליל עלילת דם. העלילו על נתניהו שהוא מפקיר את החטופים ולאף אחד אין זכות לעשות את זה".

הסערה החלה בעקבות דברים שאמר מגל אתמול בתוכניתו. במהלך השידור הקריא את שמותיהם של משתתפים בספר "מר הפקרה", ובהם בני משפחות חטופים ושכולות ושורדי שבי, וכינה את המשתתפים "אנשים מתועבים" ו"האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל".

מגל אף אמר כי הדרך שבה יוכלו המשתתפים בספר "לכפר" על השתתפותם בו היא להצביע לראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות.