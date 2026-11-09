איש התקשורת עמיחי אתאלי, שנמנה עם חברי הפאנל הקבועים בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, נעדר מהשידורים כבר יותר משבוע, מאז העימות הסוער שהתפתח בינו לבין ינון מגל ויותם זמרי בשידור חי.

אתאלי לא שובץ לשידורי התוכנית גם השבוע, ולפי דיווח של העיתונאי רן בוקר, הוא שוקל לעזוב את הפאנל.

ברקע הדברים עומד עימות חריף שהתרחש במוצאי שבת, במהלך דיון על המגעים בין גורמים באופוזיציה למפלגות החרדיות, על רקע המחלוקת סביב חוק הגיוס.

במהלך הדיון ביקש אתאלי להגן על מחאת משרתי המילואים והדגיש כי היא נובעת ממצוקה אמיתית של חיילים ומשפחותיהם, ולא רק משיקולים פוליטיים.

"הצבא לא צריך מחר חמישה עשר אלף חיילים? לא עשינו חמש מאות ימי מילואים? זה הכול אמיתי, בוער בנשמה שלנו", אמר אתאלי, והוסיף כי חבריו לפאנל אינם מבינים את המציאות שחווים המשרתים.

מגל דחה את דבריו וטען כי המחאה נוצלה לקמפיין פוליטי נגד הציבור החרדי. "הכול שקר, הכול תעמולה של השמאל", הטיח באתאלי.

גם חבר הפאנל נועם פתחי תקף את אתאלי והאשים אותו בהשתתפות בקמפיין הסתה נגד החרדים, תוך שהוא מצביע על המגעים שמנהלים כעת גורמים באופוזיציה עם המפלגות החרדיות.

העימות החריף כאשר אתאלי פנה ליותם זמרי והתייחס לשירותו הצבאי: "אני צעקתי את הצעקה האותנטית מחיי האישיים ומהבית שלי. כן, אדוני הכבאי בחיל האוויר, דבר איתי בהזדמנות".

מגל הגיב בכעס והזהיר את אתאלי מפני זלזול בשירותם הצבאי של אחרים. "אל תזלזל במילואים של אנשים אחרים ובשירות הצבאי של אף אחד", אמר, והוסיף: "אתה לא גיבור כזה גדול. תתבייש".

בהמשך ביקש אתאלי להמחיש לחבריו לפאנל את המצוקה בשטח, והציע למגל להצטרף אליו למחסום מכבים כדי לפגוש את אנשי המילואים המשרתים במקום.