המתקפה של ינון מגל נגד איזנקוט באדיבות ערוץ 14

יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר יצא הבוקר להגנתו של מגיש ערוץ 14 ינון מגל, לאחר שמגל כינה את יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט, "קוף".

בן גביר דחה את הטענות שלפיהן הדברים כוונו למוצאו המזרחי של איזנקוט, וטען כי מגל השתמש בביטוי כדי לתאר אותו כ"מועמד קש" המופעל בידי אחרים.

"את ינון מגל אני מכיר לא מהיום", כתב בן גביר בחשבונו ברשת X. "היו לנו לא מעט שיחות, מקצועיות ואישיות, ואני יכול לומר בצורה ברורה: לנסות להלביש עליו תדמית של גזען וחשוך זה פשוט מצחיק".

בן גביר התייחס גם ליחסיו ארוכי השנים עם מגל וסיפר כי המגיש היה בין הראשונים שהעניקו לו במה תקשורתית בתקופה שבה, לדבריו, אחרים נמנעו מכך.

לדברי יו"ר עוצמה יהודית, יש לפרש את הכינוי שבו השתמש מגל במסגרת הטענה הפוליטית שהשמיע ולא כהתייחסות עדתית. "לכולם ברור שינון השתמש בביטוי 'קוף' בהקשר פוליטי, כשהכוונה לדבריו הייתה למועמד קש שמריצים אחרים. מכאן ועד להפוך את הדברים לאמירה גזענית נגד מזרחים - הוא סילוף מוחלט של הדברים".

השר הוסיף: "אני מזרחי - ומזרחי גאה. אני האחרון שחושד בינון מגל שהוא רואה בי או במזרחים אחרים 'קופים'. זה בדיוק כמו הניסיון להדביק את זה לראש הממשלה. ביבי מעולם לא פגע בי ובאיש על רקע עדתי. ישבתי אצלו בקבינט המצומצם במשך שנתיים וחצי, ומעולם לא נאמרה ממנו אמירה או יחס על רקע עדתי".

"אז לכל מי שממהר להדביק לינון תוויות ולתקוף את ביבי, כדאי לעצור, להקשיב למה שנאמר באמת ולהסתכל במראה. לא כל אמירה היא גזענות. ינון, אל תיתן לרעש להשתיק אותך", סיכם בן גביר.

אמש מיהר מגל לפרסם הבהרה לדבריו וטען כי הם הוצאו מהקשרם וכי לא התכוון להשוות את איזנקוט לבעל החיים, אלא השתמש בביטוי השאוב מהעולם התחתון.

"אני רואה שמתפתחת סערת ינון מגל חדשה, עוד איזו סערת פייק לנוכח הבחירות, אז צריך להבהיר כמה דברים", פתח מגל את דבריו. "אני קראתי לאיזנקוט קוף לא חלילה כי הוא מכוער ונראה כמו קוף, אלא כביטוי ששאוב מהעולם התחתון, ששמים מישהו מקדימה, שמפעילים אותו, שהוא כאילו זה שמפילים עליו את התיק".

מגל הסביר כי ההתבטאות נאמרה במסגרת דיון פוליטי שעסק בטענתו של הפרשן אבישי בן חיים בדבר ברית בין האליטה האשכנזית לבין הציבור הערבי, שנועדה לדבריו להדיר את המזרחים.

"הדיון היה שאבישי בן חיים אמר שפה יש את הברית של האליטה וההגמוניה עם הערבים להדיר את המזרחים - אז אני אמרתי לו, מה זה הוא מרוקאי מזרחי? הוא קוף ששמו אותו מקדימה ומפעילים אותו מאחורה, עומדים מאחוריו כל האליטה האשכנזית. זה האירוע".

מגל תקף את האופן שבו סוקרו דבריו ואת התגובות הפוליטיות שהתעוררו בעקבותיהם. "אז הם עושים כותרות, ינון מגל אמר שגדי איזנקוט הוא קוף, וכבר ישר מוציאים תגובה ויאיר לפיד עושה תגובה, והכול כרגיל זה שקר. את דבריו חתם במסר לצופיו: "אל תתרגשו מהסערות שלהם. להפך, כשיש סערה שלהם, תירגעו. תודה".