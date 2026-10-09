קטעים מתוך הראיון עם גדעון בקר

גדעון בקר, לשעבר יו"ר הנהלת ורד יריחו, חוזר ללילה הראשון של היישוב ולתחושת ההתרגשות של הקמתו.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"הרגשנו כאילו הייעוד שלנו הוא ליישב את ארץ ישראל. אני זוכר את הלילה הראשון פה. הגענו אחר הצהריים, משאית פרקה את הדברים, דירה 48 מטר מרובע לשני ילדים. ירד גשם זלעפות וישבנו אשתי ואני בבית", נזכר בקר.

הוא ממשיך בסיפורו. "פתאום נשמעו דפיקות בדלת. פתחתי את הדלת ועמד שם אדם עם דובון צבאי, רטוב לגמרי מהגשם, ושואל אם הוא יכול להיכנס. אנחנו שואלים: 'בבקשה, קרה משהו?'. הוא משיב 'שבו'".

"אנחנו מתיישבים. הוא פותח את הדובון, מוציא מצד אחד בקבוק יין, מהכיס השני שלוש כוסות יין, פותח את הבקבוק, מוזג, ואומר: 'לחיים'. זה נגע בי מאוד", מסכם בקר.

לצפייה בראיון המלא:

ראיון עם גדעון בקר

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