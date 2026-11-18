מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר הלילה (רביעי) כי אינו סבור שקיים איום מיידי במתקפה איראנית על וושינגטון, בעקבות דיווח של CNN שלפיו טהרן בחנה אפשרות להשתמש ב"פצצה מלוכלכת" המכילה חומר רדיואקטיבי נגד בכירים בממשל הנשיא דונלד טראמפ.

בשיחה עם כתבים במהלך ביקורו של טראמפ באסיה, מתח רוביו ביקורת חריפה על גורמים המעבירים לתקשורת מידע מודיעיני לכאורה, וטען כי חלקם ממציאים מידע ואחרים עלולים לעבור על החוק בהדלפתו.

"קודם כול, אילו היה ברשותי מידע מודיעיני, זה היה מידע מודיעיני, הוא היה מסווג. האנשים האלה שמסתובבים ופשוט מדברים על דברים - תנו לי לומר לכם משהו. חלק מהמקורות המודיעיניים שלכם הם שקרנים. אחרים הם שקרנים ופושעים. הם שקרנים כי הם ממציאים - הם טוענים שיש להם גישה למשהו שאין להם גישה אליו. ומכיוון שיש להם כתובת דוא"ל ממשלתית, איכשהו אתם רואים בהם מקורות אמינים", אמר.

רוביו המשיך: "אז קודם כול, יש שם חבורה של שקרנים שמנסים למכור לאנשים כל מיני סיפורים. אני לא מדבר על הדיווח הזה באופן ספציפי, אלא באופן כללי. והדבר השני הוא שיש שקרנים שהם פושעים, כי לא רק שהם ממציאים דברים, אלא שאולי יש בהם חצי אמת, אבל הם משתפים מידע מודיעיני באופן שאסור להם".

בהתייחסו לדיווח על איראן, הסביר מזכיר המדינה כי הרשויות האמריקניות בוחנות מדי יום מידע על איומים אפשריים, אך חלק גדול ממנו מתברר כבלתי אמין.

"באשר לדיווח המסוים הזה, ארצות הברית תמיד עומדת על המשמר מול כל מי שמנסה לפגוע בארצנו ובאזרחינו. ואנחנו מקבלים מדי יום מידע על איומים, ורובו אינו אמין. אנחנו חייבים לבדוק אותו. די לומר שאנחנו תמיד עומדים על המשמר מול כל דבר שמאיים על ביטחונה ושלומה של ארצות הברית", אמר.

כשנשאל אם הוא רואה בדיווח איום אמין או חושש ממתקפה מיידית על וושינגטון, השיב בשלילה, אך הדגיש כי גורמי המודיעין ממשיכים לפעול לאיתור איומים.

"לא. אבל שוב, אנחנו מודאגים בכל יום מכל דבר שמאיים על ארצנו. ולמרבה הצער, אם הם טובים במה שהם עושים, לעיתים קרובות לא תראו את זה. ייתכן שהמודיעין לא יצליח לאסוף מידע על כך, אתם יודעים, אם הם טובים בעבודה שלהם - במה שהם מנסים לבצע. אבל יש לי אמון רב בשירותי המודיעין שלנו. יש לי אמון רב במערכות שלנו וביכולתן לזהות את הדברים האלה מבעוד מועד", אמר.

רוביו שב והבהיר כי אינו מזהה סכנה מיידית, אך ציין כי המשטר האיראני וארגוני טרור ממשיכים לאיים על ארצות הברית ועל אזרחיה.

"אני לא חושב שיש איום מיידי כלשהו. אני חושב שיש איומים קיימים - שלא יהיה ספק, בין שמדובר במשטר האיראני ובין שבמחבלים ברחבי העולם, שאמרו שוב ושוב שהם רוצים לפגוע באמריקנים. האיראנים קוראים 'מוות לאמריקה' מאז 1979. אז אנחנו יודעים שיש גורמים שרוצים לפגוע בארצות הברית. אבל על הדיווח המסוים הזה אפילו לא אגיב, כי אני לא יודע מי מדליף לכם את הדברים האלה. אבל הם או רודפי תשומת לב ושקרנים, וכנראה גם פושעים אם יש אפילו חצי אמת במה שהם אומרים", הוסיף.

דבריו נאמרו יממה לאחר שטראמפ הזהיר כי איראן תשלם מחיר כבד אם תוציא לפועל מתקפה מסוג זה.

"ובכן, אם תהיה מתקפה כזו, הם ישלמו מחיר ששום מדינה מעולם לא שילמה", אמר הנשיא, והוסיף: "אני מקווה שלא תהיה. אבל אנחנו מתייחסים לזה ברצינות רבה, כי הם פשוט משוגעים".

בדיווח של רשת CNN צוין כי מידע מודיעיני שנאסף בארצות הברית הצביע על דיונים שקיימה איראן בנוגע לאפשרות לבצע מתקפות באמצעות "פצצה מלוכלכת" נגד בכירים בממשל בוושינגטון.

על פי הדיווח, המידע כלל התייחסות ליעדים ולמיקומים אפשריים, אולם גורמי מודיעין העריכו כי מדובר בתכנון למקרה הצורך ולא בהכנות למתקפה מיידית.

גם בבית הלבן הבהירו כי לא זוהה איום מיידי. דוברת הממשל לורן ביס מסרה ל־CNN: "אנחנו עוקבים אחר כל איום אפשרי, אך בשלב זה אין איומים אמינים על שטח ארצות הברית".