איראן דחתה את טענות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי היא בוחנת פיתוח נשק כימי וביולוגי, והאשימה את וושינגטון בהפצת מידע כוזב שנועד להצדיק את המשך העימות הצבאי בין המדינות.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, כינה את הטענות "כוזבות" והשווה אותן להאשמות האמריקניות בדבר הימצאות נשק להשמדה המונית בעיראק, שקדמו לפלישה האמריקנית למדינה בשנת 2003.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית X טען בקאאי כי לאחר שהתמקדה בתוכנית הגרעין האיראנית, ארצות הברית מעלה כעת טענות חדשות בנוגע לפיתוח סוגי נשק אחרים.

"אחרי הנרטיב הגדול של 'האיום הגרעיני האיראני', בכירים אמריקנים טוענים כעת שיש אינדיקציות לכך שאיראן מפתחת נשק ביולוגי או כימי! ההאשמות ממשיכות להשתנות, אבל הנרטיב שבבסיסן נותר מוכר באופן מטריד. שוב, נראה שמצפים מהעולם ללקות בהתקף של שכחה קולקטיבית", כתב.

בקאאי הזכיר את הופעתו של מזכיר המדינה האמריקני לשעבר קולין פאוול בפני מועצת הביטחון של האו"ם בשנת 2003, שבמהלכה הציג בקבוקון קטן כדי להמחיש את טענות הממשל האמריקני בנוגע ליכולות הנשק של עיראק.

"האם בכירים אמריקנים באמת מצפים שהעולם ישכח את הופעתו הידועה לשמצה של קולין פאוול בפני מועצת הביטחון של האו"ם ב-2003, כשאחז בבקבוקון קטן כדי להמחיש את האיום שיוחס לנשק להשמדה המונית של עיראק? הרגע הזה הפך מאז לסמל מתמשך של אחד הכשלים המודיעיניים ומעשי ההטעיה הפוליטיים בעלי ההשלכות מרחיקות הלכת ביותר בהיסטוריה המודרנית", כתב.

לדברי הדובר האיראני, ארצות הברית השתמשה בעבר בטענות מודיעיניות בלתי מבוססות כדי לגייס תמיכה ציבורית בפעולה צבאית, וכעת היא נוקטת דרך דומה כלפי איראן.

"טענות מודיעיניות בלתי מבוססות בדבר החזקת נשק להשמדה המונית בידי עיראק נוצלו במכוון כדי לייצר תמיכה ציבורית ולסלול את הדרך לפלישה צבאית. ההשלכות היו הרסניות - לא רק לעם העיראקי, אלא לאזור כולו, ובסופו של דבר גם לחברה האמריקנית עצמה. וכעת אנו ניצבים בפני האשמות חדשות ומבשרות רעות ונרטיב שנראה כי הוא פועל לפי אותו תסריט כוזב", הוסיף.

בקאאי סיים את דבריו בשאלה: "השאלה היא: האם העולם למד משהו מהלקחים של אסון 2003, או שאנחנו עומדים לאפשר להם שוב להונות את הציבור בקנה מידה עצום?".

התגובה האיראנית מגיעה לאחר שרשת CNN דיווחה ביום שני כי מידע מודיעיני אמריקני הצביע על דיונים שקיימו בכירים איראנים בנוגע לאפשרות לבצע מתקפה בוושינגטון באמצעות "פצצה מלוכלכת" המכילה חומר רדיואקטיבי.

אתמול התייחס טראמפ לאיומים האיראניים בריאיון לרשת פוקס ניוז, וטען כי בידי ארצות הברית סימנים לכך שטהרן בוחנת פיתוח נשק כימי וביולוגי, לאחר שנחסמה דרכה להשגת נשק גרעיני.

"יש אינדיקציה לכך שאיראן בוחנת גזים, בוחנת ביולוגי, כי חסמנו בפניה את האפשרות הגרעינית. גרעין זה הרבה יותר קשה. והם בוחנים גז והם בוחנים את הביולוגי, אתם יודעים, את הנשק הביולוגי. לא נחמד. ודברים אחרים. ונראה. שנה חדשה עומדת להתחיל, ונראה מה יקרה אחרי 1 בינואר", אמר טראמפ.

עם זאת, כשנשאל אם תושבי וושינגטון צריכים לחשוש ממתקפה איראנית אפשרית, השיב הנשיא בשלילה, אך הזהיר מפני תגובה אמריקנית חריפה אם מתקפה כזו תצא לפועל.

"אני לא חושב כך, לא. כלומר, תראו, אם זה אכן יקרה, נמחק אותם", אמר.