שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, תקף בחריפות את ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, לאחר שזה ניצל את ההודעה לציון שלוש שנים לטבח חמאס ב-7 באוקטובר כדי להאשים את ישראל בביצוע רצח עם ברצועת עזה.

"קשה למצוא משפט אחד בפוסט של ממדאני שאינו שקר", כתב לייטר בפוסט ברשת החברתית X, והוסיף: "האיש הזה מגן על הטרור הפלסטיני, מקדם אנטישמיות ותומך בעמדות אנטי-אמריקניות".

"אפילו היום, ב-7 באוקטובר, הוא אינו מסוגל להימנע מלתקוף את המדינה היהודית בהאשמות מופרכות ובתעמולה שקרית בוטה", כתב השגריר לייטר, והדגיש כי חמאס הוא האחראי הבלעדי למעשי הזוועה שהובילו לפרוץ המלחמה.

"שיהיה ברור: הניסיון היחיד לבצע רצח עם בעימות הזה נעשה בידי הברברים שבהם הוא תומך, חמאס, שטבחו, אנסו ורצחו בדרכים הנוראיות ביותר שאפשר להעלות על הדעת", הדגיש לייטר. דבריו נגעו גם ליחסה של ישראל לאוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, תוך האשמת חמאס בפעילות מכוונת מתוך אוכלוסייה אזרחית ובהשתלטות על הסיוע ההומניטרי.

"אין בעזה רצח עם, טיהור אתני או רעב. חמאס פועל בקרב תושבי עזה, מאחוריהם ומתחתיהם, מתוך ידיעה שצה"ל לעולם לא יפגע במכוון באזרחים. הוא גוזל מבני עמו את הסיוע ההומניטרי שישראל אפשרה להכניס מאז תחילת המלחמה. חמאס יודע שבעלי בריתו, ובהם זוהראן ממדאני, יחזרו על שקריו, ישחירו את דמותה של ישראל ויסכנו יהודים בכל מקום".

בסיום דבריו הבהיר השגריר כי ישראל תמשיך להיאבק בטרור, לצד שאיפתה לעתיד של שלום באזור.

"ישראל ובעלות בריתה לא יירתעו מהגנה על הציוויליזציה מפני הברבריות של הטרור. אלה מאיתנו השואפים למזרח תיכון של שלום ושגשוג יפעלו לעקור מן השורש את הרוע של הטרור האסלאמי, ולבנות עתיד טוב יותר לכולם, ליהודים ולערבים כאחד".