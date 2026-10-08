יו"ר ש"ס אריה דרעי נתקל היום (חמישי) במחאה חריפה דווקא מתוך הציבור החרדי, כאשר כנס בחירות של התנועה במודיעין עילית הופסק בעקבות התפרעות של צעירים חרדים, שהגיעו למקום והחלו למחות נגדו.

הכנס נערך בהשתתפות דרעי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ורבני העיר. במהלך האירוע הגיעו למקום צעירים חרדים שהחלו בקריאות מחאה ובהפרות סדר, עד שהכנס הופסק והתפתחה מהומה.

כוחות משטרה הוזעקו למקום בעקבות ההתקהלות ונאלצו להתערב כדי להשיב את הסדר. השוטרים פיזרו את המתקהלים וסייעו לדרעי לעזוב את המקום.

האירוע מצטרף לשורת מקרים שבהם הופעות פומביות וכנסים של יו"ר ש"ס הופרעו על ידי גורמים קיצוניים, וממחיש את הביקורת שהוא סופג גם מתוך חלקים בציבור החרדי.

בש"ס דוחים את הניסיון להציג את האירוע כביטוי לביקורת רחבה נגד דרעי, ומטילים את האחריות על גורמים קיצוניים שלטענתם פועלים בסיוע גורמים מחוץ למגזר.

בש"ס טוענים כי "קיצוני הפלג האלימים, הממומנים בידי אנשי מחאת קפלן, ניסו לפוצץ כנס של רבני תנועת ש"ס ולפגוע בשלוחא דרבנן, הרב אריה דרעי".

מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת מודיעין עילית הוזעקו בעקבות התקהלות סביב בניין שבו שהו שני חברי כנסת. עם הגעת הכוחות נתקלו השוטרים בעשרות בני אדם שהתגודדו במקום. הכוחות פיזרו את ההתקהלות וסייעו לחברי הכנסת לעזוב את הזירה.

במשטרה הדגישו כי לא נגרם נזק, לא היו נפגעים וכי הסדר הציבורי שב על כנו.