תנועת ש"ס פרסמה הערב (חמישי) הודעה חריפה שבה האשימה את היועצת המשפטית לממשלה ואת אנשי מחאת קפלן באחריות לגל המהומות וההפגנות האלימות של חרדים נגד הגיוס לצה"ל ומעצרי עריקים.

בהודעת התנועה נטען כי מעצרי עריקים בני ישיבות בתקופת הבחירות נועדו לפגוע בגוש הימין ולהרחיק מצביעים חרדים מהקלפיות.

"המעצרים היזומים והכואבים של בני הישיבות בתקופה זו, והכאוס שאנו רואים כעת בכבישי ישראל, הם מעשי ידיה של היועמ"שית, במטרה לפורר את גוש הימין, להשניא את הציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה", נמסר מש"ס.

בתנועה הוסיפו כי מדובר ב"התערבות בוטה וחסרת תקדים של מערכת המשפט ושל גורמים במשטרה הצבאית במערכת הבחירות".

בש"ס הפנו אצבע מאשימה גם כלפי אנשי מחאת קפלן, וטענו כי הם עומדים מאחורי מימון ההפגנות האלימות. לטענה זו לא הוצגו ראיות בהודעת התנועה.

"על פי המידע שבידינו, מאחורי מימון ההפגנות עומדים אנשי מחאת קפלן, שאליהם חברו גורמים קיצוניים המובילים הפגנות אלימות ומסכנות חיים", נכתב בהודעה.

בתנועה התנערו מההתפרעויות והדגישו כי "המעשים הללו אינם מייצגים את הציבור החרדי, גורמים לחילול השם נורא ומסבים נזק חמור למאבק להסדרת מעמדם של לומדי התורה".

את הודעתה חתמה ש"ס בקריאה לציבור החרדי: "אל תתנו ליועמ"שית ולכסף של קפלן לחבל בתוכנו. אל תתנו להם לנצח!"

המתקפה החריפה של ש"ס מגיעה ביום שבו יו"ר התנועה, אריה דרעי, נתקל בעצמו במחאה מצד צעירים חרדים, שהביאו להפסקת כנס בחירות של התנועה במודיעין עילית.

הכנס נערך בהשתתפות דרעי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ורבני העיר. במהלך האירוע הגיעו למקום צעירים חרדים שהחלו בקריאות מחאה ובהפרות סדר, עד שהתפתחה מהומה והכנס הופסק.

כוחות משטרה הוזעקו למקום בעקבות ההתקהלות, פיזרו את המפגינים וסייעו לדרעי ולמלכיאלי לעזוב את הבניין. במשטרה מסרו כי לא היו נפגעים, לא נגרם נזק והסדר הושב על כנו.

גם בעקבות האירוע הזה האשימו בש"ס את אנשי מחאת קפלן, וטענו כי גורמים קיצוניים מהפלג החרדי פעלו במימונם.

בהודעה שפרסמה התנועה לאחר האירוע נטען כי "קיצוני הפלג האלימים, הממומנים בידי אנשי מחאת קפלן, ניסו לפוצץ כנס של רבני תנועת ש"ס ולפגוע בשלוחא דרבנן, הרב אריה דרעי".

האירוע במודיעין עילית מצטרף לשורת הפרעות לכנסים ולהופעות פומביות של דרעי מצד גורמים קיצוניים בציבור החרדי, וממחיש את ההתנגדות שעמה הוא מתמודד גם בתוך המגזר.

במקביל, במהלך שעות אחר הצהריים התקיימו הפגנות נגד הגיוס בירושלים ובכביש 4 סמוך לבני ברק, שבמהלכן נחסמו צירי תנועה מרכזיים ונרשמו עימותים עם המשטרה ופגיעה בכלי רכב.

המחאות הסתיימו לאחר שמארגניהן הורו למפגינים לשוב ללימודיהם בקריאה "ויחזור לתלמודו". בעקבות זאת עזבו המפגינים את מוקדי המחאה, והמשטרה הודיעה על פתיחת החסימות והחזרת התנועה לסדרה.