עזה מציגה - "רעב" ו"רצח עם": כך נראית חתונה המונית ברצועה

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות בימים האחרונים מציגים חגיגה המונית ברצועת עזה, שבה נראים אלפי בני אדם רוקדים בשעות הלילה, לצד תאורה צבעונית וקישוטים.

הסרטונים מעוררים דיון ברשת על רקע הדיווחים והקמפיינים העוסקים ברעב, בקור ובהצפות ברצועה.

באחד התיעודים נראית התקהלות גדולה של חוגגים, שחלקם לבושים בבגדים קלים יחסית, כשהם רוקדים ברחבה מוארת.

לבושם של החוגגים מושך תשומת לב, מאחר ורבים מהמשתתפים נראים בבגדים קלים יחסית, ללא מעילים או פריטי לבוש חורפיים, בניגוד לתיאורים הקשים המופצים ברשתות החברתיות על תנאי הקור ברצועה.

הסרטון הופץ ברשת X על ידי החשבון GAZAWOOD2, העוסק בפרסום תיעודים מעזה ובבחינת טענות הנוגעות למלחמה.

לסרטון צורף הכיתוב "עזה, עכשיו", ובהמשך פרסם החשבון סרטונים נוספים של אירועים והתכנסויות ברצועה, לצד כיתובים אירוניים המתייחסים לרעב, להצפות ולסבל שעליהם מדווחים גורמים שונים.

מפרסמי התיעודים מבקשים להצביע על הפער שבין תמונות החגיגות לבין המסרים המופצים ברשתות החברתיות בנוגע למצב ההומניטרי ברצועה.