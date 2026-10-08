נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (חמישי) כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר.

"אנו מקיימים דיונים פוריים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ בפתח דבריו בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו.

הנשיא הוסיף כי איראן נמצאת במצב קשה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, אך הדגיש כי הלחץ האמריקני עליה יימשך.

לדבריו, המצור על איראן יישאר בתוקף במלוא עוצמתו, בעוד תנועת מכליות הנפט במצר הורמוז נמשכת בהיקפים גבוהים במיוחד.

טראמפ ציין כי בלילה האחרון בלבד עברו במצר הורמוז 22 מיליון חביות נפט, וכי אף אחת מהן לא הגיעה מאיראן או הייתה מיועדת אליה.

בהמשך הבהיר הנשיא באופן מפורש: "לא נתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שייערכו בארצות הברית ב-3 בנובמבר".

לצד ההתחייבות להימנע מתקיפה עד למועד הבחירות, חתם טראמפ את הודעתו במסר תקיף כלפי טהרן: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני!".