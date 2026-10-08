זירת התאונה בגליל המערבי תיעוד מבצעי מד"א

אישה כבת 40 נהרגה הערב (חמישי) מפגיעת רכב בכביש 85, סמוך לאזור התעשייה בר-לב שבצפון בגליל המערבי.

חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את האישה במצב אנוש, כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית, והחלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות אך נאלצו לקבוע את מותה בזירה.

פראמדיק מד"א תום כרמי וחובש רפואת חירום במד"א גיא כספי סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. הובילו אותנו על האישה ששכבה על הכביש מחוסרת הכרה, ללא נשימה וללא דופק לאחר שנפגעה מרכב".

הם הוסיפו: "מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות ומתן תרופות, אך לצערנו פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות התאונה.