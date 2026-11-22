בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה גזר 18 חודשי מאסר בפועל על יעקב מורסיאנו, בן 22, שהורשע בגרימת מותם ברשלנות של בני הזוג יולי ונתי אוחיון בתאונת דרכים בכביש 1, סמוך למחלף לטרון, לפני כשנתיים.

לצד עונש המאסר הוטלו על מורסיאנו עשרה חודשי מאסר על תנאי למשך עשר שנים, פסילת רישיון נהיגה ל-15 שנים ותשלום פיצויים בסך 100 אלף שקלים לעיזבון בני הזוג.

בפרקליטות שוקלים להגיש ערעור על חומרת העונש, שלעמדתם עשוי להיות מקל מדי.

בני הזוג אוחיון, תושבי שכונת ארמון הנציב בירושלים, היו בדרכם לנמל התעופה בן גוריון לקראת טיסה לאי קורפו שביוון, שם תכננו לציין את יום נישואיהם. הנסיעה החגיגית הסתיימה באסון כאשר רכבו של מורסיאנו פגע במכוניתם מאחור.

על פי כתב האישום, מורסיאנו, שהיה אז נהג חדש ובעל ותק של כשנה בלבד על הכביש, נסע בשעות הלילה בנתיב האמצעי של כביש 1 לכיוון מערב, במהירות של 135 קמ"ש.

בשלב מסוים האטו כלי הרכב שנסעו לפניו, אולם מורסיאנו לא הבחין בכך בזמן והתנגש בעוצמה בחלקו האחורי של רכבם של בני הזוג.

כתוצאה מהפגיעה נהדפה מכוניתם לעבר כלי רכב נוספים, ונגרמה תאונת שרשרת שבה היו מעורבות כמה מכוניות. בני הזוג נהרגו במקום, ונוסעים נוספים נפצעו.

במהלך חקירתו במשטרה טען מורסיאנו כי לא עמד לרשותו זמן מספיק להגיב להאטת התנועה שלפניו.

יולי ונתי אוחיון הותירו אחריהם שלוש בנות: התאומות שיר ומאי, שהיו בנות 20 בזמן התאונה, ורומי, שהייתה אז בת 18 ולמדה בכיתה י"ב. בעת התאונה היו התאומות בדרכן לאילת, בזמן שהוריהן עשו את דרכם לחופשה שתכננו לכבוד יום הנישואים.

מורסיאנו הואשם בשתי עבירות של גרימת מוות בנהיגה רשלנית, לצד עבירה של נהיגה ברשלנות שגרמה לתאונה שבה נפגעו בני אדם ונגרם נזק לרכוש.

כעת, לאחר גזר הדין, בוחנים בפרקליטות אם לפנות לערכאת הערעור ולבקש להחמיר את עונשו.