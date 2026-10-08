פורום דין וצדק ומשפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר הגישו היום (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע בסך 500 אלף שקלים נגד מגיש הטלוויזיה אייל ברקוביץ' ונגד רשת 13.

התביעה הוגשה בעקבות דברים שאמר ברקוביץ' בתוכנית "מוריה וברקו", שבה טען כי סרטון שפרסמו המשפחות השכולות נגד עמדתו של ח"כ גדי איזנקוט בנושא ועדת החקירה לאירועי 7 באוקטובר הוא חלק מקמפיין של הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי כתב התביעה, ברקוביץ' הציג את המשפחות כמי שמופעלות בידי גורמים פוליטיים, אף שלטענתן הסרטון הופק ביוזמתן העצמאית וללא כל מעורבות של נתניהו או הליכוד.

תחילת הפרשה בסרטון שפרסמו חברי הפורום בחודש אוגוסט, ובו מתחו ביקורת על עמדתו של איזנקוט בנוגע להקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. חברי הפורום תומכים בהקמת ועדת חקירה, אך דורשים כי הרכבה ייקבע באופן שוויוני בין המחנות הפוליטיים וכי היא תחקור גם את האירועים שקדמו לטבח.

בתוכנית בערוץ 13 הוקרן חלק מהסרטון, ולאחריו התפתח דיון שבמהלכו מתח ברקוביץ' ביקורת חריפה על יוצריו. כבר בפתיחת התוכנית אמר ברקוביץ': "זה הקליפ וזה הגועל, ואל תגידו לי אחרי זה נתניהו לא ידע מהקליפ והוא לא עשה אותו, כי כל דבר שם מקבל אישור מנתניהו, וזה הקליפ לטעמי אחד המגעילים שהם עשו".

בהמשך חזר ברקוביץ' על טענתו כי מדובר במהלך פוליטי מטעם הליכוד. "זה מה שאני אומר - זה קמפיין של הליכוד. את לא קולטת את זה. אין, את לא קולטת את זה - זה קמפיין של הליכוד", אמר במהלך השידור.

בהתבטאויות נוספות טען: "משתמשים בהם בפוליטיקה למשהו שהוא לא נכון", וכן: "את כנראה לא מבינה שהשתמשו בחבר'ה האלה לצורך פוליטי".

לפי כתב התביעה, הדיון בסרטון נמשך כעשר דקות מתוך תוכנית שאורכה כ-40 דקות. התובעים טוענים כי ברקוביץ' חזר שוב ושוב על האשמותיו, גם כאשר משתתפים אחרים ניסו להסתייג מדבריו.

אחת המשתתפות, ענבר גולדשטיין, שגם היא בת למשפחה שכולה, ביקשה להבהיר כי המשפחות פרסמו את הסרטון מרצונן החופשי. ברקוביץ' השיב לה: "אה, נגד גדי איזנקוט מרצונם החופשי?! אוי, נו באמת! זה נאיבי לחשוב את זה, באמת. נאיבי, ענבר".

בהמשך הוסיף: "לא - כי הליכוד שלח אותם לעשות את זה".

בהמשך פנתה תחקירנית מטעם רשת 13 לחלק מחברי הפורום והציעה להם להתראיין בערוץ, אך הם סירבו עד לפרסום התנצלות פומבית.

ב-31 באוגוסט שלחו המשפחות באמצעות עורכי דינן מכתב התראה לברקוביץ' ולרשת 13, ובו דרשו התנצלות, תיקון הפרסום ופיצוי. לטענתן, המכתב לא נענה.

בכתב התביעה מדגישים בני המשפחות השכולות כי הם אינם פעילים מטעם מפלגה כלשהי, אינם מקבלים מימון פוליטי ואינם משתתפים בקמפיין של נתניהו או של הליכוד. לטענתם, דברי ברקוביץ' יצרו מצג שווא כאילו הם חסרי דעה עצמאית ומופעלים בידי אחרים.

התובעים טוענים כי אין מדובר בביקורת לגיטימית על עמדתם בנושא ועדת החקירה, אלא בייחוס עובדות כוזבות על אודות מניעיהם והגורמים העומדים מאחורי פעילותם.

לדבריהם, ברקוביץ' רשאי לחלוק על עמדתם ואף לבקר את הסרטון שפרסמו, אך אין בכך כדי להצדיק הצגתם כשליחים של גורמים פוליטיים.

בכתב התביעה נטען כי הפרסום פגע בשמם הטוב של חברי הפורום וביושרתם הציבורית, במיוחד לנוכח העובדה שמדובר במשפחות שכולות הפועלות למען בירור נסיבות אסון 7 באוקטובר.

התובעים מעריכים את נזקיהם הכוללים בשני מיליון שקלים, לפי 250 אלף שקלים לכל אחד משמונת התובעים, אך בחרו להעמיד את סכום התביעה על 500 אלף שקלים בלבד, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

עוד נטען כי רשת 13 נושאת באחריות לפרסום הדברים, משום שהפיקה ושידרה את התוכנית, ולדברי התובעים לא פעלה לבדוק את הטענות או לקבל את תגובתם קודם לשידור.