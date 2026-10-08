עלייה חדה נרשמה במספר האירועים הביטחוניים והתקיפות נגד רועים ישראלים באזור בנימין עם פתיחת עונת מסיק הזיתים.

על פי נתונים שפרסמה מועצת בנימין, מספר האירועים שדווחו למוקד המועצה יותר מהוכפל בתוך שבוע, ומספר התקיפות נגד רועים עלה כמעט פי ארבעה.

לפי הנתונים, בשבוע הראשון של המסיק התקבלו במוקד המועצה כ-48 דיווחים על אירועים בקרבת החוות, לעומת כ-23 בשבוע שקדם לו, עלייה של כ-109%.

במקביל, מספר התקיפות שדווחו נגד רועים עלה משלוש בשבוע שבין 21 ל-27 בספטמבר ל-11 בשבוע שלאחר מכן.

על פי נתוני המועצה, מתחילת השנה תועדו באזור יותר מ-140 אירועי תקיפה נגד רועים, בהם יידוי אבנים, תקיפות באלות וניסיונות דריסה.

בעקבות ריבוי האירועים החלה מועצת בנימין לצייד חוואים במצלמות גוף, שיתעדו את המתרחש במהלך עבודתם בחוות ובשטחי המרעה. חלוקת המצלמות החלה היום (חמישי) בחוות "רוח לארץ" בבנימין.

במועצה מסבירים כי מטרת המהלך היא לאפשר תיעוד רציף של אירועים בשטח, ולא להסתמך רק על סרטונים קצרים המתעדים חלק מההתרחשות. התיעוד עשוי לשמש גם לצורך העברת מידע לגורמי הביטחון והאכיפה, וכן לפרסום תיעוד של אירועים שהתרחשו באזור.

במועצה טוענים כי חלק מהסרטונים המתפרסמים ברשתות החברתיות מציגים תמונה חלקית של עימותים בין ישראלים לפלסטינים. עוד טוענים במועצה כי השיח הציבורי סביב אלימות מתנחלים מעודד תקיפות נגד ישראלים.

בתוך כך, אתמול דווח על הרעלת עדר כבשים בשטחי המרעה של חוות מצודת דוד, באזור כביש אלון. על פי הדיווח, כ-50 כבשים נפגעו, תשעה מהם מתו וכך גם כלב רועים. תושבים שהגיעו למקום הביאו תרופות וטרינריות בניסיון להציל יותר מ-40 כבשים.

במועצה טוענים כי מדובר באירוע ההרעלה ה-13 באזור כביש אלון בשנה האחרונה, וכי האירועים מיוחסים לחוליה שטרם נתפסה.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר בעקבות חלוקת המצלמות כי מטרתן לאפשר תיעוד של ההתרחשויות בשטח ולהציגו לציבור ולגורמים הרלוונטיים. "אנחנו נותנים לחוואים כלי שיאפשר לעולם לראות בעיניים גם מה באמת קורה ברגעי האמת בשטח", אמר גנץ.