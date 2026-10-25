נהג המשאית שהיה מעורב בתאונת הדרכים הקטלנית אמש (מוצאי שבת) בכביש 465, סמוך לכפר עאבוד שבמערב בנימין, נעצר בחשד לגרימת מוות ברשלנות.

בתאונה נהרג יותם אביטן ז"ל, תושב שכונת רמות בירושלים.

הנהג, תושב קלנסאווה בשנות ה-20 לחייו, נעצר בידי בוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י ונחקר בחשד לגרימת מוות ברשלנות.

היום הובא החשוד לדיון בבית המשפט, שבסיומו שוחרר בתנאים מגבילים. במשטרה הדגישו כי חקירת נסיבות התאונה נמשכת.

בתאונה, שבה היו מעורבים משאית ושני כלי רכב פרטיים, נהרג אביטן ז"ל, בוגר בית הספר הימלפרב בירושלים. חברתו, תושבת נווה צוף, שנסעה עמו ברכב, נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים.

התאונה אירעה בין היישובים נווה צוף ועופרים, באזור הכניסה לחוות "המאיר לארץ". נגרר שהשתחרר פגע ברכבו של אביטן, שנלכד בתוך הרכב לאחר שנכנס מתחת לנגרר המשאית.

לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית בנימין הוזעקו למקום וביצעו פעולות חילוץ מורכבות באמצעות כלים ייעודיים. בתום מאמצי החילוץ נאלצו גורמי הרפואה לקבוע את מותו.

רשף מוני בן ציון, שפיקד על פעולות החילוץ, סיפר: "מדובר בזירה קשה. עם ההגעה זיהיתי תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב, כאשר ישנו לכוד ברכב אשר נכנס מתחת לנגרר המשאית. ביצענו פעולות חילוץ מורכבות אשר לקחו זמן, וזאת עקב אופי התאונה ומיקום הלכוד".

חובשי מד"א שהגיעו לזירה סיפרו כי אביטן נמצא ברכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות מאוד בגופו. לאחר בדיקות רפואיות נקבע מותו במקום. שני פצועים נוספים, במצב בינוני וקל, פונו מהזירה בידי הסהר האדום.