תקיפת רכבה של פלר חסן-נחום ללא קרדיט

מועמדת מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, פעילת ההסברה פלר חסן-נחום, הותקפה יחד עם צוותה במהלך סיור הסברה שקיימו בשיתוף תנועת רגבים ביהודה ושומרון.

הסיור נערך עבור משפיענים ומובילי דעת קהל מרחבי העולם, במטרה להציג בפניהם את המציאות בשטח.

במהלך מעבר בכפר תורמוס עיא שבבנימין, ובעת שהמשתתפים יצאו מהכפר, הקיפה קבוצה של מספר פלסטינים את רכבם והשליכה לעברו אבנים וחפצים.

אחת האבנים פגעה בחלון הרכב וניפצה אותו. על פי הדיווח, משתתפים בסיור נפצעו באורח קל כתוצאה מהתקיפה.

חסן-נחום, העוסקת בפעילות הסברה ישראלית בזירה הבינלאומית, הבהירה כי האירוע לא יגרום לה להפסיק את פעילותה.

"הטרור הפלסטיני לא ירתיע אותנו, אמשיך להלחם על שמה של מדינת ישראל בעולם", מסרה חסן-נחום.

​בתנועת "רגבים" הגיבו בחריפות לאירוע: "מדובר בניסיון לינץ' מכוון נגד אזרחים ומשלחת הסברה בינלאומית. הטרור אינו מבדיל בין תושבים לבין אורחים מחו"ל, והגיע הזמן שכוחות הביטחון יפעלו ביד קשה נגד מעשי הטרור. אנחנו נמשיך לפעול להסברה ישראלית ציונית אמיתית מהשטח".