רכיבת הנצחה לזכר שלושה לוחמים שנפלו (צילום: Yonatan_honig)

כ-400 רוכבי אופנועים, בהם לוחמים, חברים לנשק וראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ, השתתפו ברכיבת הנצחה מיוחדת ברחבי בנימין לזכרם של שלושה לוחמים שנפלו במלחמה: אור יוסף רן, עמרי מיכאלי ואביב מגן הי"ד.

הרכיבה, שהפכה למסורת בשלוש השנים האחרונות, נערכה ביוזמת חבריהם של הלוחמים מיחידת הניוד המטכ"לית 5515 ומיחידת דובדבן 217, שביקשו להנציח את חבריהם באמצעות האהבה המשותפת שלהם לאופנועים, לטיולי שטח ולמרחבים הפתוחים.

אור יוסף רן, שכונה בפי חבריו "אורוש", שירת ביחידת הניוד המטכ"לית ובהמשך גם ביחידת דובדבן, שם הקים את פלגת הניוד ואת צוות 500. הוא נפל בקרבות בכפר עזה ב-7 באוקטובר.

עמרי מיכאלי, לוחם מילואים בצוות 100 של דובדבן, יצא מביתו בבוקר מתקפת 7 באוקטובר ונפל אף הוא בקרבות בכפר עזה.

אביב מגן, ששירת בשירות הביטחון והיה לוחם ביחידת הניוד, השתתף בעצמו ברכיבת ההנצחה הראשונה לזכר חבריו. באוקטובר 2024 נפל בקרב בלבנון, ומאז מוקדש המסע גם לזכרו.

את הרכיבה יזמו בין היתר יוסי אוחנה, לוחם מילואים ביחידת הניוד המטכ"לית ובעלי מסעדת "הכנענית" ו"כנען תיירות מדבר" בכפר אדומים, יחד עם חברים נוספים מהיחידה ומדובדבן.

אוחנה היה חברו הקרוב של אור יוסף רן ולחם לצד אביב מגן באותו צוות. הוא אף נכח בקרב בלבנון שבו נפל מגן.

האירוע יצא ממתחם "הכנענית" בכפר אדומים, ומשם התפצלו המשתתפים למסלולי רכיבה שונים במדבר יהודה, בהתאם לרמת הניסיון שלהם.

בין המשתתפים היו ילדים, רוכבים מתחילים ורוכבים מקצועיים, לצד רוכבים בעלי שם בינלאומי. במקביל התקיימו גם מסלולי שטח לטרקטורונים ולג'יפים, בהובלת רוכבים מיישובי בנימין.

בסיום המסע שבו מאות המשתתפים למתחם בכפר אדומים, שם נערכה ארוחה משותפת ומפגש עם משפחות הנופלים. במהלך המפגש שיתפו בני המשפחות וחבריהם לנשק של הלוחמים זיכרונות וסיפורים אישיים.

גנץ, שהשתתף בעצמו ברכיבה, התייחס למשמעות האירוע. "בשבוע שבו אנחנו מוקירים את פצועי צה"ל, הרכיבה הזאת מזכירה לנו את האחווה המיוחדת שבין הלוחמים. את החברים שנפלו אנחנו נושאים איתנו תמיד, ואת החברים שנפצעו אנחנו מחויבים להמשיך וללוות בכל יום", אמר.

גנץ הוסיף: "לראות מאות רוכבים יוצאים יחד לזכר חבריהם זו עדות לקשר שלא נגמר כשהקרב מסתיים. אני מצדיע לחברים שיזמו את הרכיבה הזו וממשיכים לשמור על זכרם של אחיהם לנשק, ומחבק את משפחות הנופלים ואת פצועי צה"ל ובני משפחותיהם".