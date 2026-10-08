צה"ל התיר הערב (חמישי) לפרסום כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

מפרטים ראשוניים על האירוע עולה כי מוקדם יותר היום התהפך רכב צה"לי מסוג האמר במהלך פעילות של כוח מחטיבה 7 במרחב הליטאני שבדרום לבנון.

כתוצאה מהתהפכות הרכב נהרג סרן צפלמוס ושלושה לוחמי צה"ל נוספים נפצעו באורח קל. הלוחמים הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו.

בצה"ל מסרו כי האירוע נמצא בתחקור לבירור נסיבות התהפכות הרכב.

ראש עיריית חיפה יונה יהב ספד: "אליאב יצא להגן על עמו ועל מדינתו ולא ישוב עוד. הוא היה חלק מדור הגיבורים של מדינת ישראל. דור של צעירים עם חלומות, שאיפות ועתיד שלם לפניהם, שנושאים על כתפיהם אחריות עצומה לביטחון המדינה ולשלום אזרחיה. דור שמזכיר לכולנו מהן שליחות, מסירות ואהבת הארץ".

"אליאב הוא בנם של חלי, עובדת עיריית חיפה, ושל בני. חלי היקרה, כולנו - חברייך וחברותייך בעיריית חיפה - המומים וכואבים", כתב.

מוקדם יותר השבוע שני צוערי גדוד גפן בקורס קצינים נפצעו באורח קשה ובינוני בתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, השניים נפצעו בעיירה מג'דל זון מפיצוץ רימון שהושלך במהלך סריקות לאיתור חשודים והתגלגל סמוך אליהם.

בחודש שעבר נהרגו רס"ר (מיל') נדב קלי ורס"ר (מיל') אופק מועלם מפיצוץ רחפן של צה"ל במוצב בצפון רצועת עזה. מתחקיר ראשוני עלה כי הלוחמים הטיסו שני רחפנים חמושים שאחד מהם נפל בתוך המוצב.

הלוחמים ניגשו אל הרחפן, ככל הנראה נגעו בו, ואז אירע פיצוץ שפצע אותם אנושות. מותם נקבע בבית החולים ברזילי באשקלון.

עוד עלה מהתחקיר הראשוני כי הרחפן לא נפל כתוצאה מיכולות שיבוש תדרים או לוחמה אלקטרונית מצד חמאס. מדובר ברחפן תקני ובמשימה שאושרה מראש.