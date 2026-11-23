להקת שיר חדש מארחים את אלישע במחרוזת חוות מטורפת לכבודה של ארץ ישראל

להקת "שיר חדש" משיקה מחרוזת מוזיקלית חדשה לכבודה של ארץ ישראל, שבה היא מארחת את הזמר אלישע.

הקליפ, שצולם בחוות שער המלך ובחוות המאיר לארץ, משלב שירים מוכרים עם צילומים של חיי החוות, עבודת האדמה וריקודים משותפים.

בצילומי המחרוזת השתתפו צעירים ממכינת גבריאל, שהצטרפו לעבודה החקלאית ולריקודים בשטח. לאורך הקליפ נראים נופי החוות, עדרי הצאן והעשייה החקלאית, לצד השמחה המלווה את חיי המתיישבים.

המחרוזת כוללת ביצועים מחודשים לשירים "ארץ בה נולדנו", "טובה הארץ", "שב אל אדמתי", "שירו של אבא", "ארץ צבי" ו"תנו לי קדושת ארץ ישראל".

חברי הלהקה סיפרו על החוויה שחוו במהלך הביקור בחוות ועל המפגש עם האנשים הפועלים בהן. "בדור מופלא זה, שבו אנו רואים בעינינו בשוב ה' ציון, חוות ויישובים חדשים קמים, אדמה מתעוררת וחלום בן אלפיים שנה הופך למציאות", אמרו.

לדברי חברי הלהקה, המחרוזת נועדה להביא אל הצופים והמאזינים את תחושת החיבור לארץ ישראל ולאנשים העוסקים בפיתוח החוות ובעבודת האדמה.

"מזמינים אתכם להצטרף אלינו, להתחבר ולטעום מהחיבור המיוחד הזה - בין שמיים לארץ, בין אדם לאדמה", מסרו.