הפנטגון גיבש תוכניות למתקפה צבאית רחבת היקף נגד איראן, שתכלול תקיפת מתקני טילים וכטב"מים, תשתיות אנרגיה ומפקדות צבאיות. כך דיווח ה"ניו יורק טיימס" מפי גורמים אמריקניים.

על פי הדיווח, צבא ארצות הברית נערך להצבת שלוש נושאות מטוסים במזרח התיכון, מהלך שייצור את אחד מריכוזי הכוחות הימיים האמריקניים הגדולים ביותר באזור בשנים האחרונות.

ההיערכות מתבצעת בהוראת הנשיא דונלד טראמפ, שהנחה את הפנטגון לגבש אפשרויות תקיפה נוספות, אף שבחודשים האחרונים נמנע שוב ושוב מלאשר מבצעים נרחבים. גורמים בממשל מסרו כי צוות הביטחון הלאומי והפנטגון הציגו לטראמפ חמש תוכניות שונות לפעולות צבאיות משמעותיות נגד איראן או נגד החות'ים בתימן, אך הנשיא דחה את כולן.

למרות זאת, ההכנות למתקפה אפשרית נמשכות. ביום שישי האחרון דנו בכירי הממשל בתוכניות המעודכנות במהלך פגישה בקמפ דייוויד, בהובלת סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס.

לפי גורמים המעורים בדיונים, התוכנית העדכנית כוללת מערכה צבאית מרוכזת שתמשך כ-72 שעות. בין המטרות האפשריות נמצאים מאגרי הטילים והכטב"מים של איראן, שחלק ניכר מהם שוקם בידי משמרות המהפכה, לצד מתקני אנרגיה ומרכזי פיקוד.

במקביל להכנות הצבאיות, נמשכים המאמצים הדיפלומטיים. גורמים אמריקניים אישרו את הערכת טראמפ כי הושגה התקדמות מסוימת במשא ומתן המבוצע באמצעות מתווכים, אך הדגישו כי קיימים פערים מהותיים, בעיקר בסוגיית הגרעין. וושינגטון דורשת להגיע תחילה להסכם על תוכנית הגרעין לפני הסדרת יתר המחלוקות, בעוד הנציגים האיראנים מתעקשים לדון בנושא הגרעיני רק בשלב האחרון.

הדיווח ב"ניו יורק טיימס" פורסם שעות ספורות לאחר שטראמפ הודיע כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה, שיתקיימו ב-3 בנובמבר.

"אנו מקיימים שיחות פוריות עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ ברשת Truth Social. הנשיא ציין כי איראן מתמודדת עם קשיים כלכליים וצבאיים חמורים, אך הבהיר כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא.

למרות הודעת הנשיא, מפקדי הצבא האמריקני ערוכים לפתוח במתקפה נרחבת בתוך ימים ספורים אם טראמפ ישנה את החלטתו. עם זאת, ב"ניו יורק טיימס" הדגישו כי עצם ההיערכות הצבאית אינה מעידה בהכרח על כך שטראמפ יאשר את התקיפה, גם לאחר הבחירות.