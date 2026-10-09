ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, הגן על ההצהרה השנויה במחלוקת שפרסם לציון שלוש שנים לטבח חמאס ב-7 באוקטובר, ושוב האשים את ישראל בביצוע רצח עם, זאת למרות הביקורת החריפה שספג.

במסיבת עיתונאים התייחס ממדאני לתגובות הסוערות להצהרתו מיום רביעי. בהודעה המקורית אמנם גינה את חמאס והזכיר את הישראלים שנטבחו במתקפת הטרור, אך הקדיש חלק ניכר ממנה להאשמות נגד ישראל בדבר רצח עם, אפרטהייד ופשעי מלחמה.

ראש העיר התייחס גם למפגינים אנטי-ציונים שהתעמתו עמו ביום רביעי בערב, בעת שהשתתף בעצרת זיכרון לקורבנות המלחמה משני הצדדים, וכינו אותו "בוגד".

"הייתי גאה להשתתף בעצרת הזיכרון אמש, כפי שעשיתי גם בשנה שעברה, ולשמוע את עדויותיהם של בני משפחות ההרוגים", אמר ממדאני ביום חמישי. "באשר לאלה שמפגינים נגדי, אני ראש עיריית ניו יורק, וזה חלק מהתפקיד שלקחתי על עצמי".

בהתייחסו להצהרה שפרסם ביום השנה לטבח, תיאר ממדאני את מתקפת חמאס כ"אסון בלתי נתפס", אך שב להפנות האשמות קשות כלפי ישראל. לטענתו, "ממשלת ישראל השתמשה וממשיכה להשתמש באותו יום, ובאותם פשעי מלחמה, כהצדקה לרצח עם מתמשך".

במהלך מסיבת העיתונאים חזר ממדאני והאשים את ישראל בביצוע רצח עם שש פעמים שונות.

"חייב להיות מקום להתאבל על חייהם של יותר מ-1,100 הישראלים שחמאס רצח לפני שלוש שנים. חייב להיות גם מקום להתאבל על 74 אלף הפלסטינים שממשלת ישראל הרגה מאז", אמר. הוא הוסיף כי "ההצהרה וההשתתפות בעצרת מבטאות התמודדות עם הזוועה, זוועה שהחריבה את חייהם של תושבי ניו יורק לפני שלוש שנים וממשיכה לפגוע בהם גם כיום".

הצהרתו המקורית של ממדאני עוררה תגובות נזעמות בארה"ב ובישראל. בין המבקרים הבולטים היה שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שכתב ברשת החברתית X: "קשה למצוא משפט אחד בפוסט של ממדאני שאינו שקר. האיש הזה מגן על הטרור הפלסטיני, מקדם אנטישמיות ותומך בעמדות אנטי-אמריקניות".

"אפילו היום, ב-7 באוקטובר, הוא אינו מסוגל להימנע מלתקוף את המדינה היהודית בהאשמות מופרכות ובתעמולה שקרית בוטה", הוסיף השגריר לייטר, והדגיש כי חמאס הוא האחראי הבלעדי למעשי הזוועה שהובילו לפרוץ המלחמה.

"שיהיה ברור: הניסיון היחיד לבצע רצח עם בעימות הזה נעשה בידי הברברים שבהם הוא תומך, חמאס, שטבחו, אנסו ורצחו בדרכים הנוראיות ביותר שאפשר להעלות על הדעת", הבהיר לייטר. בדבריו דחה גם את ההאשמות בנוגע ליחסה של ישראל לאוכלוסייה האזרחית, והאשים את חמאס לפעילות מכוונת מתוך אזרחים ובהשתלטות על הסיוע ההומניטרי.