נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חלק הלילה (ראשון) כבוד ל-18 החיילים האמריקנים שנהרגו במלחמה נגד איראן. בעצרת בחירות במדינת טנסי אמר הנשיא כי הקרבתם של החיילים סייעה למנוע מהרפובליקה האסלאמית להשיג נשק גרעיני.

"איבדנו 18 אנשים נפלאים. הכרתי את המשפחות שלהם, פגשתי את רובן. הדבר הקשה ביותר שאני צריך לעשות הוא לפגוש את משפחות הגיבורים. יש לנו פצועים, אבל מנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני", אמר טראמפ.

הנשיא טען כי המערכה הצבאית מנעה סכנה חמורה בהרבה, בכך ששללה מטהרן את היכולת לפתח נשק להשמדה המונית.

"אתם רוצים לראות אנשים נפצעים ונהרגים? תנו למשוגעים האלה להשיג נשק גרעיני, ותראו מה יקרה. מה שעשינו היה הישג מדהים", אמר, והודה כי המחיר ששילמה ארצות הברית כבד, אך עמד על כך שהמבצע השיג יעד אסטרטגי ראשון במעלה.

"18 זה יותר מדי, אני לא רוצה לאבד אפילו אדם אחד. אבל מנענו מהם להשיג נשק גרעיני, ואני מאמין שזה לתמיד. הצעירים האלה לא מתו לשווא. אי אפשר לאפשר למשוגעים להחזיק בנשק גרעיני, פשוט אי אפשר לתת לקבוצה של משוגעים להחזיק בו", הצהיר.

בהמשך דבריו העריך הנשיא כי איראן עשויה לנקוט צעדים נוספים לקראת בחירות אמצע הקדנציה, בניסיון לפגוע בממשלו מבחינה פוליטית. עם זאת, הוא הזהיר כי ביכולתה של ארצות הברית להביא לסיום מהיר של העימות.

לדבריו, האיראנים "כנראה יעשו עוד משהו קטן לפני הבחירות, מתוך מחשבה שזה יפגע בנו, אבל אנחנו יכולים לסיים את זה מהר מאוד. הם לא יודעים עד כמה הייתי נחמד אליהם".

דבריו של הנשיא מגיעים ברקע האפשרות שהוא יורה לחדש את התקיפות באיראן. ביום חמישי הודיע טראמפ כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר.

"אנו מקיימים דיונים פוריים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ בפתח דבריו בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו.

הנשיא הוסיף כי איראן נמצאת במצב קשה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, אך הדגיש כי הלחץ האמריקני עליה יימשך.

למרות דברי הנשיא, ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי הפנטגון גיבש תוכניות למתקפה צבאית רחבת היקף נגד איראן, שתכלול תקיפת מתקני טילים וכטב"מים, תשתיות אנרגיה ומפקדות צבאיות.

לפי גורמים המעורים בדיונים, התוכנית העדכנית כוללת מערכה צבאית מרוכזת שתמשך כ-72 שעות. בין המטרות האפשריות נמצאים מאגרי הטילים והכטב"מים של איראן, שחלק ניכר מהם שוקם בידי משמרות המהפכה, לצד מתקני אנרגיה ומרכזי פיקוד.