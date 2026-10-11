שבועיים וחצי לפני הבחירות, בליכוד כבר נערכים ליום שאחריהן: צוות מיוחד שהוקם במפלגה פועל במטרה לאתר מועמדים ברשימת "ישר!" של גדי איזנקוט שעשויים לעבור לגוש נתניהו לאחר הבחירות.

ב"ידיעות אחרונות" דווח כי הצוות, המורכב מחברי כנסת בליכוד ומיועצים אסטרטגיים, בוחן את הרקע של המועמדים ומתמקד במיוחד באלה שמגיעים מרקע ימני או מסביבה המזוהה עם הימין.

על פי הדיווח, המהלך נשען על ניסיון ממערכות פוליטיות קודמות, שבהן הצליחו גורמים בליכוד להביא לפרישתם של עמיחי שיקלי ובהמשך עידית סילמן ממפלגתו של נפתלי בנט. הפעם הורחב מספר האנשים העוסקים במהלך, ובמקביל גובשו דרכי פעולה שנועדו להפעיל לחץ על מועמדים חדשים לאחר הבחירות.

במסגרת עבודתו עורך הצוות בדיקות רקע על המועמדים ברשימת איזנקוט, לרבות חיפוש אחר התבטאויות שלהם בעבר ובחינת המעגלים האישיים והרחבים שסביבם. בין היתר נבדק מי מהמועמדים מתייעץ עם רבנים ומי מושפע מדמויות אחרות בסביבתו.

הכוונה היא להשתמש במידע שנאסף לאחר הבחירות ולהפעיל לחץ בעיקר סביב סוגיות מדיניות וביטחוניות. לצד זאת, נבחנת אפשרות להציע הבטחות פוליטיות למי שיסכים לעבור לגוש נתניהו.

שיקלי וסילמן הם שני המקרים הבולטים שאליהם מתייחסים במערכת הפוליטית בהקשר הזה. לאחר המעבר לליכוד קיבלו השניים שריון ברשימת המפלגה ותפקיד שר בממשלה. שיקלי המשיך בליכוד ואף שיפר את מעמדו, בעוד סילמן, שכיהנה כשרה להגנת הסביבה, לא הצליחה בפריימריז האחרונים.

במפלגתו של איזנקוט מודעים לאפשרות שיהיו ניסיונות להעביר חברי כנסת מהמפלגה לאחר הבחירות, והנושא קיבל דגש גם בתהליך בחירת המועמדים. בשבועות האחרונים פורסמו דיווחים שלפיהם המועמדים נדרשו להתחייב שלא יערקו מהמפלגה, אך בכירים ב"ישר!" הכחישו את הדיווחים.