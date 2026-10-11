חבר הכנסת יצחק קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית, איתיאל ניימן, מכחישים את החשדות נגדם בדבר מעורבות בתקיפת שוטרים במהלך עימות שהתרחש לפני כשבוע וחצי במצפה יריחו.

על פי ממצאי החקירה שהובאו בעיתון "הארץ" השניים היו לכאורה חלק מקבוצת אנשים שחסמה ניידת משטרה שבה הוחזק עצור והתעמתה עם השוטרים.

במשטרה בוחנים את מעורבותם באירוע, וייתכן כי יזומנו לחקירה או למסירת עדות פתוחה.

האירוע התרחש כאשר כוח בילוש של מחוז ש"י הגיע למצפה יריחו במטרה לעצור חשוד שנהג ברכב שעל פי החשד היה מעורב בתקיפה מוקדם יותר באותו יום.

החשוד ניסה להתחמק מהמעצר ונמלט. במהלך ניסיון המעצר התפתח עימות בין פעילי גבעות שנכחו במקום לבין כוחות המשטרה.

לטענת גורמים במשטרה, במהלך המהומה הותקפו שוטרים ושלושה מהם נפצעו. בין הפצועים לוחם יס"מ שסבל משבר באפו ושוטר סיור שנחבל בידו. בנוסף, במהלך האירוע נגרם נזק לניידת בילוש לאחר שצמיגיה נחתכו באמצעות סכין.

כאמור, במסגרת חקירת האירוע עלה חשד למעורבותם של קרויזר וניימן בעימות עם השוטרים ובחסימת הניידת. השניים מכחישים את החשדות המיוחסים להם.