ועידת ערוץ 7: ח"כ קרויזר מגיב לסערה סביב התקרית במצפה יריחו

חבר הכנסת יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) טען היום (שני) בריאיון בוועידת ערוץ 7 כי הותקף באלימות קשה בידי שוטרים במצפה יריחו, וכי בהמשך נמנע ממנו להגיש תלונה במח"ש.

קרויזר האשים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה במתן ההוראה שלא לקבל את תלונתו, ודחה את טענות המשטרה שלפיהן היה מעורב בהברחת חשודים.

"אני עדיין עם משככי כאבים, אחרי אלימות מאוד קשה שהופעלה עליי", סיפר קרויזר בפתח הריאיון. לדבריו, האירוע התרחש לאחר שהשתתף בערב זיכרון במצפה יריחו, היישוב שבו גדל, לזכר ארבעה מבני המקום שנפלו במלחמה האחרונה.

לדבריו, כאשר יצא מהאירוע הבחין בוויכוח סוער בין משפחות שכולות לבין בלשים בלבוש אזרחי. הוא ניגש למקום, הציג את תעודת חבר הכנסת שלו וניסה להרגיע את הרוחות. "ראיתי ויכוח סוער ואמוציונלי בין משפחות שכולות לבין שוטרים על אזרחי. הזדהיתי כחבר כנסת, הסברתי לשוטרים ואז הלכתי הצידה", סיפר.

אלא שלטענתו, זמן קצר לאחר מכן הגיעה למקום ניידת יס"מ, והשוטרים הפעילו נגדו אלימות קשה אף שלא הפריע לפעילותם. "אני אומר לשוטר שאני חבר כנסת. אני לא עומד על הכביש אפילו, אני עומד בצד, ובתמורה לכך אני חוטף אגרופים ואלימות קשה", טען קרויזר. "אני על הרצפה, חוטף בעיטות לראש, לצלעות ולבטן. אני פשוט חוטף מכל עבר. אני קם וחוטף ספריי פלפל לתוך העיניים ולתוך הפה, והכול מול קהל גדול שנמצא שם".

קרויזר תיאר את מצבו לאחר העימות וסיפר כי נזקק לטיפול רפואי. "הגיעו אמבולנסים וטיפלו בי. הייתי עם קשיי נשימה מאוד קשים. רוסס לי גז פלפל לתוך הגרון, קרעו לי את החולצה, ירד לי דם מהפה ומהפנים".

הוא הוסיף כי גם בתקופות שבהן השתתף במאבקים ציבוריים סוערים לא נתקל באלימות דומה. "גם בתור ילד, כשנאבקנו על אוסלו ועל הגירוש מגוש קטיף, לא חוויתי כזו אלימות קשה", אמר.

בהמשך הריאיון התייחס קרויזר לניסיונו להגיש תלונה במחלקה לחקירות שוטרים. לדבריו, הגיע למח"ש כדי למסור את גרסתו, אך לאחר המתנה ממושכת נמסר לו שלא ניתן לקבל את תלונתו. "אני מגיע למח"ש למסור את התלונה שלי על האלימות הקשה שהופעלה עליי. ניגשת אליי חוקרת ואומרת שבתוך כמה דקות ייצא חוקר או חוקרת לקחת ממני את התלונה. עוברת שעה, ושוב אותו הסיפור. ארבע שעות מייבשים חבר כנסת שבא להתלונן על אלימות", טען.

לדבריו, בתום ההמתנה יצאה אליו עובדת בכירה והודיעה לו כי לא ניתן לקבל את תלונתו. "אמרתי לה, את שומעת מה את אומרת? אזרח מגיע להתלונן, קל וחומר חבר כנסת, על אלימות קשה שהופעלה עליו, והכול מתועד".

קרויזר טען כי בשיחה נוספת עם גורם בכיר נאמר לו שההחלטה התקבלה בהנחיה מגבוה. הוא ייחס את ההוראה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. "היועצת המשפטית לממשלה נתנה הנחיה שלא לקבל מחבר כנסת את התלונה", טען, והאשים אותה בהתנהלות בלתי חוקית.

כאשר נשאל על טענות המשטרה שלפיהן היה מעורב בעימות ואף סייע להברחת חשודים, השיב בתקיפות: "חס וחלילה". קרויזר טען כי הפרסומים נגדו מבוססים על הדלפות מגמתיות, והאשים גורמים במערכת אכיפת החוק בניסיון לפגוע בו פוליטית לקראת הבחירות.

"הפכו את הקורבן לתוקף", הוסיף קרויזר, וטען כי מדובר בניסיון למנוע ממנו לממש את זכותו הבסיסית להגיש תלונה.

לצד הביקורת החריפה על השוטרים שהיו מעורבים בתקרית, ביקש קרויזר להבהיר כי דבריו אינם מכוונים כלפי כלל שוטרי ישראל. "רובם ככולם שוטרים נהדרים שאנחנו אוהבים אותם, אבל אלה שסרחו יצטרכו לתת את הדין", אמר.