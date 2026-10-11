יו"ר מפלגת עמך ישראל, תא"ל (מיל') עופר וינטר, התייחס הבוקר (ראשון) לאמירה החריפה שהשמיע כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשאמר לו "קפוץ לי" במהלך ריאיון בתוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 12.

"אני חושב שאפשר היה לומר אחרת, אבל זה יצא מדם לבי", הודה וינטר. "אני לא יודע אם זה עשה נזק, אבל באמת בזה נתניהו עסוק?".

וינטר טען כי מאז הקמת מפלגתו מתנהל נגדה קמפיין מצד הליכוד ונתניהו, הכולל לדבריו התקפות אישיות על חברי הרשימה. "אנחנו סופגים התקפות חסרות פרופורציות מאז שהוקמנו. במי הם פוגעים? בסיגל קראוניק? בללי דרעי, אם שכולה?", תהה.

לדבריו, "אני עומד מול נתניהו ומבין שהוא בפאניקה, סוף סוף עומד מולו מישהו ואומר לו: 'אנחנו לא צ'ק פתוח'. אנחנו עובדים רק אצל עם ישראל".

וינטר הסביר כי הדברים נאמרו בעקבות אמירה של בן כספית שלפיה נתניהו מעדיף את גולדקנופף על פניו.

בהמשך התייחס וינטר לביקורת נגד חבר מפלגתו יוסף חדאד, בעקבות פרסום סרטונים ישנים שבהם הביע תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.

"אני מאמין ביוסף חדאד, הוא גם לוחם גיבור ישראל, והוא גם לוחם ההסברה הכי טוב שיש למדינת ישראל בעולם", אמר. "מותר לאדם לשנות את דעתו, רק חמור לא משנה את הדעה".

וינטר טען כי אותן התבטאויות לא מנעו בעבר מנתניהו לנסות לצרף את חדאד לליכוד. "מי שרצה את יוסף חדאד עד לדקה ה-90 וניסה לפרק אותנו כבר אז, היה נתניהו. אז הוא היה טוב לליכוד?", שאל.

לדבריו, "אני לא מנהל קמפיין שלילי. יוסף חדד אתנו על מלא כי הוא רוצה הכרעה". וינטר הפנה את הביקורת בחזרה לנתניהו, וטען כי הממשלה בראשותו הסכימה לתוכנית הכוללת אפשרות להקמת מדינה פלסטינית.

"מי הסכים למדינה פלסטינית, ולא לפני חמש שנים? זה היה הסכם הכניעה אחרי שהלוחמים שלנו הקיזו דם בעזה? הממשלה הזאת של נתניהו הסכימה להסכם 21 הנקודות של טראמפ. אחד מהסעיפים שבו מדבר על מדינה פלסטינית".

"הפוסל במומו פוסל, אבל זה קמפיין, ובשביל קמפיין אפשר לעשות הכול", סיכם את הסערה סביב חדאד.

וינטר התייחס גם לקריאתו של יו"ר מפלגת המילואימניקים-הכלכלית, יועז הנדל, לאחד כוחות ולהקים גוש חוסם שיחייב הקמת ממשלה ציונית רחבה.

"אני לא יודע מה זה גוש חוסם. יועז הוא לא אדם שנכנס לפוליטיקה היום. הוא לא חדש. הוא עבר ממשלות, מה הוא עשה כדי לשלב חרדים באמת בצה"ל?", תהה.

וינטר הבהיר כי הוא שולל שיתוף פעולה פוליטי עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, והצביע על דבריו של ירון זליכה, מספר שתיים ברשימתו של הנדל. "מספר 2 שלו, זליכה, אומר שהוא ישב עם יאיר גולן, אני לא אשב עם יאיר גולן, האדם הזה פגע קשות במדינת ישראל", אמר.