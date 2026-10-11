"סכנה לשלום הציבור": 32 ק"ג טבק החשוד כמזויף נתפסו בפשיטה על בית עסק

שוטרי תחנת עירון תפסו כ-32 קילוגרמים של טבק לנרגילות החשוד כמזויף, בשווי מוערך של כ-48 אלף שקלים, במהלך פעילות אכיפה יזומה בבתי עסק בגזרת התחנה.

הפעילות נערכה בשיתוף הפדרציה לקניין רוחני והתמקדה באיתור מוצרים החשודים כמזויפים או מוברחים.

במהלך הבדיקה בעסק לממכר מוצרי עישון איתרו השוטרים את הטבק החשוד. אחד השוטרים הסביר למוכר את הסכנה האפשרית שבמכירת מוצרים שלא עברו פיקוח.

"זה סכנה לשלום הציבור, אתם מוכרים פה דברים שאין עליהם פיקוח, אתה לא יודע מאיפה זה הגיע", אמר השוטר.

בעסק נוסף תפסו השוטרים עשרות פחיות שתייה החשודות כמוברחות, בשווי מוערך של כמה מאות שקלים.

במהלך הבדיקה הצביע אחד השוטרים על היעדר סימון בעברית על גבי המוצרים ואמר: "אפשר לראות, כל המסביב אין שום אזהרה בעברית, שום כתובית בעברית".

מהמשטרה נמסר כי פעילות האכיפה נגד הפצת מוצרים החשודים כמזויפים או מוברחים תימשך בשיתוף גורמי האכיפה הרלוונטיים.