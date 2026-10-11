השר גדעון סער מתח היום (ראשון) ביקורת חריפה על התנהלות התביעה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הדיון הראשון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט.

בשיחה עם עיתונאים בתום הדיון טען סער כי הדברים שנשמעו בבית המשפט מביאים, לשיטתו, את המשפט למצב שבו הוא הפך "חסר ערך".

"לפני למעלה משלוש שנים, כשבית המשפט קרא לתביעה לשקול מחדש את עבירת השוחד, קראתי לסיים את המשפט הזה שהפך לפארסה", אמר סער.

בהתייחסו לעדות מנדלבליט, טען סער כי הדברים שעלו ממנה מעוררים שאלות בנוגע להתנהלות שקדמה להגשת כתב האישום. "מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, כשהוא מגדיר כדברים לא חוקיים או דברים שנעשו מאחורי גבו ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, פרסומים עיתונאיים שהיו הבסיס לטענת השוחד, מביא את המשפט למקום שהוא חסר ערך".

סער הוסיף: "הדברים לא מחזיקים מים, ואני חושב שצריך להיות חשבון נפש אמיתי בתביעה".

השר המשיך והתייחס לדברים שעלו, לטענתו, מעדות היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. "היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אומר בקולו: 'יכול להיות שהמשטרה פעלה מאחורי גבי, הם עשו דברים בלי אישורי, יש דברים שלא בדקתי'".

לדברי סער, השאלות שעולות מהעדות אינן תלויות בעמדה הפוליטית כלפי נתניהו. "אני קורא לכל אדם הגון, בלי קשר לתמיכה או התנגדות לנתניהו, שישקול אם הדברים שעלו בבית המשפט הם דברים שמדינה דמוקרטית יכולה להשלים עימם".

סער נשאל גם מדוע הגיע בעצמו לאולם הדיונים, לאחר שבעבר טען כי ראוי שפוליטיקאים לא יגיעו לדיונים במשפט נתניהו. בתגובה השיב: "אני לא חושב שהתערבתי בדיון. לא הערתי הערה ולא קראתי קריאות ביניים. אני קורא לכל אדם שמערכת המשפט ותיקונה חשובה לו - לעשות את אותו דבר. כדאי לשמוע את הדברים ממקור ראשון".