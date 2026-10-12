פעילות כוחות צה"ל בזירת האסון ברכס רמים

תחקיר ראשוני של האסון ברכס רמים שבגליל העליון חושף את השתלשלות האירועים שהובילה לפיצוץ הקטלני במהלך הטיול השנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות, שבו נהרג אדם אחד ונפצעו 19 נוספים.

על פי ממצאי התחקיר הראשוני, במהלך הפסקה שקיימה קבוצת המטיילים באזור מצפה פאר, הבחין אחד התלמידים בפריט תחמושת שהיה מונח בשטח. התלמיד אסף את הנפל והכניס אותו לתיקו.

זמן קצר לאחר מכן התפוצץ הנפל בתוך התיק, וגרם לפגיעה הקשה בתלמידים ובאנשי הצוות ששהו במקום.

במערכת הביטחון מעריכים כי פריט התחמושת שהתפוצץ היה פצצת מצרר ששיגר חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה, ונותרה בשטח מבלי שהתפוצצה.

על פי המידע הראשוני, השטח שבו התרחש הפיצוץ כבר נבדק וזוכה בעבר בידי המשטרה וצה"ל. למרות זאת, הנפל נותר במקום והיה נגיש לתלמידים.

הפיצוץ התרחש במהלך טיול שנתי של תלמידי ומורי הישיבה התיכונית אורט מעלות. אדם אחד נהרג ו-19 נוספים נפצעו, בהם שבעה באורח קשה ובינוני.

לזירה הוזנקו כוחות גדולים של מד"א וצה"ל, ובהם שלושה מסוקי חיל האוויר, צוותי יחידת החילוץ 669, כוחות רפואה וצוות לסילוק פצצות של יחידת יהל"ם.

בצה"ל ממשיכים בתחקיר האירוע, לרבות בדיקת נסיבות הימצאותו של הנפל בשטח והאופן שבו התאפשר לתלמיד לאסוף אותו במהלך הטיול.