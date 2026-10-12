האם תוכנית הרדיו המשותפת של ינון מגל ובן כספית מתקרבת לסיומה? אחרי שבע שנות שידור משותפות, שני המגישים שוחחו הבוקר (שני) בשידור על האפשרות להיפרד לאחר הבחירות הקרובות, והודו כי הם מתקשים להמשיך במתכונת הנוכחית.

"נראה לי מיצינו, לא?", פתח מגל את השיחה. כספית השיב: "אפשר להתפזר בגדול", ומגל הבהיר כי הוא מתכוון לעצם השותפות ביניהם: "אני אומר התוכנית, השילוב, אתה ואני".

מגל המשיך והסביר כי לדעתו הגיע הזמן לשקול מחדש את עתיד התוכנית: "נראה לי שמיצינו את העניין. עד הבחירות אף אחד לא יחתוך, כי צריך לעשות את העבודה. אתה עושה את שלך, אני עושה את שלי".

בהמשך אמר לכספית: "אני כבר לא מרגיש שאני יכול לשדר עם בן אדם כמוך. אתה, כל הבייס שלך אומר לך, אל תשדר עם בן אדם כמוני. נעשה את הבחירות, נראה מי מנצח, ונעשה חושבים אם אנחנו מחזל"שים את האירוע, לא?"

בתגובה לדברים חשף כספית כי האפשרות לסיים את השותפות כבר עלתה בשיחות שקיים עם הנהלת התחנה לפני מספר חודשים. "זה בדיוק הסיכום שסיכמתי לפני כמה חודשים עם המנכ"ל. תראה איך הדברים קורים בסוף, מסתדרים", אמר.

כספית הזכיר תקופה שבה נעדר מהשידורים המשותפים, והסביר כי כבר אז התלבט אם להמשיך: "הייתה פה איזו תקופה שלא הייתי, שעזבתי, ואז סיכמנו, אתה יודע מה, יש בחירות, נגיע לבחירות ונעשה חושבים". הוא הוסיף למגל: "אז הנה, קודם כל, התפרצת לדלת מאוד פתוחה".

כספית התייחס גם לביקורת שהוא סופג מצד מאזינים ומתומכיו, הטוענים כי עצם השידור המשותף עם מגל מעניק לגיטימציה לעמדותיו. לדבריו, דווקא הפערים הפוליטיים בין השניים הם שהצדיקו במשך השנים את המשך התוכנית.

"בעידן הזה, שבו כל שבט בישראל, לא רק בישראל, זה בעולם, כלוא בתוך בועה תקשורת אטומה, ובכלל לא קשוב, לא יודע, לא שומע ולא מאזין לצד השני", הסביר.

כספית טען כי תומכי נתניהו נחשפים בעיקר לכלי תקשורת המזוהים עם עמדותיהם, ולכן השידור המשותף מאפשר לו להגיע לקהל שאינו נחשף בדרך כלל לדבריו. "תומכי נתניהו כלואים בבועה שבה העיקר זה ערוץ 14 ועוד כמה מקומות וקבוצות וואטסאפ. לא קוראים את הטורים שלי בוואלה לצערי, ולא עוקבים אחרי הרשתות שלי, ולא אולי כנראה רובם גם לא צופים בי בערוץ 12. המקום היחיד שבו אני יכול לדבר איתם, זה פה".

הוא סיפר כי לאורך השנים קיבל פניות רבות ממאזינים המזוהים עם המחנה הפוליטי של מגל: "אני לא יודע כמה מהם הצלחתי לשנות את דעתם, אני כן יודע שכולם חשבו קצת, ונחשפו לאמת כפי שאני רואה אותה. וזו הסיבה היחידה שהייתי פה".

בסיום השיחה הבהיר כספית כי הוא מסכים להצעתו של מגל להמשיך לשדר יחד עד הבחירות, ורק לאחריהן להכריע אם להמשיך בשותפות.