המתקפה של ינון מגל נגד איזנקוט באדיבות ערוץ 14

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הבוקר (ראשון) לדבריו של מגיש ערוץ 14 ינון מגל, שכינה את איזנקוט "קוף".

"זו אמירה מאוד לא ראויה ואני מגנה אותה", אמר נתניהו בראיון לרדיו צפון. במקביל הוסיף כי הוא מצפה ממתנגדיו לגנות אמירות דומות נגד אנשי הליכוד. "הייתי שמח שגדי איזנקוט יגנה את האמירות של גליה אלבין ואחרים לפיהן הליכודניקים 'שימפנזות'. זה לא ראוי וזה לא ראוי".

בעוד נתניהו גינה את הדברים שותפו לקואליציה, יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר, דווקא הביע תמיכה במגל.

בן גביר דחה את הטענות שלפיהן הדברים כוונו למוצאו המזרחי של איזנקוט, וטען כי מגל השתמש בביטוי כדי לתאר אותו כ"מועמד קש" המופעל בידי אחרים. "את ינון מגל אני מכיר לא מהיום", כתב בן גביר בחשבונו ברשת X. "היו לנו לא מעט שיחות, מקצועיות ואישיות, ואני יכול לומר בצורה ברורה: לנסות להלביש עליו תדמית של גזען וחשוך זה פשוט מצחיק".

הוא התייחס גם ליחסיו ארוכי השנים עם מגל וסיפר כי המגיש היה בין הראשונים שהעניקו לו במה תקשורתית בתקופה שבה, לדבריו, אחרים נמנעו מכך.

לדברי יו"ר עוצמה יהודית, יש לפרש את הכינוי שבו השתמש מגל במסגרת הטענה הפוליטית שהשמיע ולא כהתייחסות עדתית. "לכולם ברור שינון השתמש בביטוי 'קוף' בהקשר פוליטי, כשהכוונה לדבריו הייתה למועמד קש שמריצים אחרים. מכאן ועד להפוך את הדברים לאמירה גזענית נגד מזרחים - הוא סילוף מוחלט של הדברים".

השר הוסיף: "אני מזרחי - ומזרחי גאה. אני האחרון שחושד בינון מגל שהוא רואה בי או במזרחים אחרים 'קופים'. זה בדיוק כמו הניסיון להדביק את זה לראש הממשלה. ביבי מעולם לא פגע בי ובאיש על רקע עדתי. ישבתי אצלו בקבינט המצומצם במשך שנתיים וחצי, ומעולם לא נאמרה ממנו אמירה או יחס על רקע עדתי".

"אז לכל מי שממהר להדביק לינון תוויות ולתקוף את ביבי, כדאי לעצור, להקשיב למה שנאמר באמת ולהסתכל במראה. לא כל אמירה היא גזענות. ינון, אל תיתן לרעש להשתיק אותך", סיכם בן גביר.