שלושה אזרחים זרים צפויים להיות מגורשים מישראל במהלך היממה הקרובה, לאחר שנתפסו כשהם מצלמים חיילי צה"ל בעמדה ביטחונית בחברון.

במהלך בדיקת הרקע שלהם התברר כי אחת הנשים בקבוצה עומדת בראש ארגון אנטי-ישראלי ומקדמת פעילות חרם נגד ישראל.

האירוע התרחש אמש (ראשון) בעמדת "חסם שוטר", המשמשת מעבר בין היישוב היהודי בחברון לחלקה הפלסטיני של העיר.

לפי המשטרה, השלושה הגיעו לעמדה מהצד הפלסטיני ותיעדו את החיילים שאבטחו את המקום. חייל צה"ל שהבחין במעשיהם עצר אותם והאירוע הועבר לטיפול שוטרי מחוז ש"י.

בבדיקה שנערכה לאחר מכן התגלו אצל השלושה תמונות נוספות של חיילי צה"ל, שצולמו בעמדה גם במהלך משמרות קודמות.

חוקרי תחנת חברון גבו תחילה את עדותו של החייל, ולאחר מכן העבירו את שלושת הזרים לתחנת המשטרה לצורך חקירה.

במקביל הועבר דיווח לרשות האוכלוסין וההגירה, בצירוף מידע מודיעיני על פעילותם של המעורבים. מהמידע עלה, לדברי המשטרה, כי אחת הנשים היא נשיאת ארגון Agir pour la Palestin, המזוהה עם פעילות אנטי-ישראלית ומקדם את תנועת החרם BDS.

במשטרה הגדירו אותה פעילה אנטי-ישראלית קיצונית ומשמעותית. המידע על מעורבותה בארגון הועבר לרשות האוכלוסין כחלק מההליך שנפתח להרחקת השלושה מהארץ.

שלושת הזרים נחקרו במהלך הלילה בתחנת חברון, ובתום חקירתם נכלאו. במהלך היום הם הועברו לידי רשות האוכלוסין וההגירה, שם נערך להם שימוע לקראת גירושם מישראל.

בתום השימוע הוחלט להרחיק את השלושה מהארץ במהלך היממה הקרובה. עד לביצוע הגירוש הם הועברו למתקן שהייה. במקביל עודכנו נציגי הקונסוליה הרלוונטית בפרטי המקרה ובהליכים שננקטו נגד השלושה.

במשטרת מחוז ש"י הדגישו כי ימשיכו לפעול בשיתוף גורמי הביטחון ורשות האוכלוסין וההגירה נגד פעילויות העלולות להוביל לחיכוך ולהפרות סדר. במשטרה מסרו כי הפעילות נועדה "למנוע ולסכל אירועי חיכוך ואלימות, העלולים להתפתח על רקע הסתה והתססה ולהוביל להפרות סדר".