מאות ילדי חסידי ברסלב הגיעו היום (שני) לכנס מחאה מול כלא 10, במחאה על מעצרם של למעלה מ-250 בחורים ואברכים מהחסידות שנעצרו במהלך חודשי אלול ותשרי על רקע אי-התייצבות לגיוס לצה"ל.

ההפגנה, שהתקיימה בראשות זקני רבני החסידות - הרב משה קרמר והרב יעקב מאיר שכטר - כללה תפילות, שירת ניגונים וזעקות נגד מעצר תלמידי הישיבות והעריקים המבקשים לצאת לאומן.

במהלך הכינוס נשא הרב קרמר דברים שבהם עודד את הנוכחים וקרא להמשיך במאבק נגד חובת הגיוס.

לאחר מכן, הוביל הרב שכטר את הילדים והמשתתפים באמירת פרקי תהילים ובקבלת עול מלכות שמים.

כוחות משטרה ואבטחה נוכחו במקום כדי לשמור על הסדר סביב מתקן הכליאה במהלך ההתקהלות.