מפלגת המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת הערב (שני) את אחוז החסימה בשני סקרים שפורסמו בחדשות 12 ובערוץ 14, ומקבלת ארבעה מנדטים בכל אחד מהם. מנגד, מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה בשני הסקרים.

למרות התוצאה הזהה של מפלגת הנדל וזליכה, שני הסקרים מציגים תמונה שונה של יחסי הכוחות בין המפלגות הגדולות: בערוץ 14 הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיך להוביל, בעוד שבחדשות 12 מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט ניצבת במקום הראשון.

על פי סקר ערוץ 14, הליכוד מקבל 29 מנדטים, ירידה של שני מנדטים לעומת הסקר הקודם. מפלגת ישר! של גדי איזנקוט יורדת מ-23 ל-20 מנדטים.

ש"ס שומרת על כוחה עם עשרה מנדטים, וגם מפלגת הדמוקרטים מגיעה לעשרה מנדטים, לאחר התחזקות של מנדט.

יהדות התורה והרשימה המשותפת מקבלות שמונה מנדטים כל אחת. הציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' מתחזקת לשבעה מנדטים, בעוד עוצמה יהודית של איתמר בן גביר נחלשת לשבעה.

מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת לשבעה מנדטים. ישראל ביתנו ורע"ם מקבלות חמישה מנדטים כל אחת, ומפלגת המילואימניקים-הכלכלית נכנסת לכנסת עם ארבעה מנדטים.

בחלוקה לגושים, גוש הימין יורד מ-63 ל-61 מנדטים, גוש המרכז-שמאל עולה מ-45 ל-46 מנדטים והמפלגות הערביות מתחזקות מ-12 ל-13 מנדטים.

בסקר חדשות 12 התמונה שונה. מפלגת ישר! שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, בעוד הליכוד מקבל 20 מנדטים בלבד. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 13 מנדטים, והדמוקרטים בראשות יאיר גולן וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלות תשעה מנדטים כל אחת.

הרשימה המשותפת, ש"ס ועוצמה יהודית מקבלות שמונה מנדטים כל אחת. יהדות התורה נחלשת לשבעה מנדטים, והציונות הדתית וזהות מקבלת שישה מנדטים.

רע"ם מקבלת חמישה מנדטים, ואת הרשימה סוגרת מפלגת המילואימניקים-הכלכלית עם ארבעה מנדטים. בשני הסקרים מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר אינה מצליחה לעבור את אחוז החסימה.

בסקר חדשות 12 מקבלת מפלגתו של וינטר 1.8% מקולות המשיבים, וזהו הסקר השני ברציפות של הערוץ שבו היא נותרת מתחת לרף הכניסה לכנסת.