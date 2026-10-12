טיסת מטען של חברת אתיופיאן איירליינס, שהמריאה הלילה (בין ראשון לשני) מאדיס אבבה בדרכה לנמל התעופה בן גוריון, נאלצה לשוב לנמל המוצא לאחר שהתברר כי אחד מטייסיה הוא אזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל.

המטוס כבר היה בדרכו לישראל כאשר התקבלה במערכת רשימת שמות אנשי הצוות, שהועברה רק לאחר ההמראה. בבדיקת הרשימה זוהתה אזרחותו של אחד הטייסים, ובעקבות זאת לא אושרה כניסת המטוס לישראל.

הטיסה, ששהתה באוויר כשעה ועדיין הייתה במרחב האווירי של אתיופיה, קיבלה הוראה לשוב על עקבותיה ונחתה בחזרה באדיס אבבה.

לאחר הנחיתה הונחתה חברת התעופה להחליף את הטייס האינדונזי באיש צוות אחר, כתנאי להמשך הטיסה לישראל.

החברה ביצעה את ההחלפה, וזמן קצר לאחר מכן המריא מטוס המטען פעם נוספת לכיוון תל אביב. הטיסה המחודשת הושלמה והמטוס נחת בישראל.

בחברת אתיופיאן איירליינס טענו כי מדובר בטעות וכי לא היו מודעים לכך שאותו טייס אינו יכול להשתתף בטיסה לישראל.

האירוע התרחש כשבועיים לאחר ניסיון הפיגוע שנחשף בטיסה של חברת פליי-דובאי לישראל, שבמסגרתו טייס עומאני תכנן להתרסק עם מטוס בנתב"ג.