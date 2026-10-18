מטוס של חברת התעופה אוסטריאן איירליינס, שהמריא מתל אביב בדרכו לווינה שבאוסטריה, ביצע נחיתת חירום בנמל התעופה בסופיה, בירת בולגריה, בעקבות חשש להימצאות חפץ חשוד במטוס.

על פי הדיווח, במהלך הטיסה הופעל קוד חירום בעקבות חשש למטען חריג או לחפץ חשוד, ובעקבות זאת הוסט המטוס ממסלולו ונחת בסופיה.

הנוסעים עודכנו כי התקבל "דיווח אנונימי על פצצה במטוס", שהוביל להפעלת נוהלי החירום ולשינוי מסלול הטיסה.

בשלב זה טרם התברר מהו החפץ שעורר את החשד, והאם אכן נשקפה סכנה לנוסעים. נסיבות האירוע והפרטים המלאים נמצאים בבדיקה.

אירוע דומה התרחש בשבוע שעבר, כאשר מטוס של חברת התעופה דלתא, שהגיע מארצות הברית לנתב"ג, עורר חשש ביטחוני בעקבות הודעה אנונימית שלפיה הוטמנה בו פצצה.

בעקבות הדיווח הועבר המטוס לעמדת חניה מרוחקת בנמל התעופה בן גוריון, וכל הנוסעים ירדו ממנו בשלום. גורמי הביטחון ביצעו סריקה יסודית של המטוס כדי לשלול הימצאות מטען חבלה.

בתום הבדיקות הודיעה רשות שדות התעופה כי לא נמצאו ממצאים חריגים וכי נמל התעופה חזר לפעילות שגרתית.

"המטוס נסרק ביסודיות על ידי גורמי הביטחון של נתב"ג. האירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים. חזרה לשגרה", נמסר אז מרשות שדות התעופה.