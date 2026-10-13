החשש להימצאות פצצה במטוס של חברת דלתא שנחת היום (שלישי) בנמל התעופה בן גוריון הוסר, לאחר שגורמי הביטחון השלימו סריקה יסודית של המטוס ולא איתרו ממצאים חריגים.

רשות שדות התעופה הודיעה כי האירוע הסתיים וכי נמל התעופה חזר לשגרה.

האירוע החל בעקבות דיווח על ממצא חשוד במטוס שהגיע מארצות הברית. על פי הדיווח הראשוני, התקבלה הודעה אנונימית שלפיה הוטמנה פצצה במטוס.

בעקבות הדיווח הוחלט לנקוט אמצעי זהירות ולהעביר את המטוס לעמדת חניה מרוחקת, הרחק מאזורי הפעילות הרגילים בנתב"ג.

כל הנוסעים ירדו מהמטוס בשלום, ולאחר מכן ביצעו גורמי הביטחון של נמל התעופה סריקה יסודית במטרה לשלול הימצאות מטען חבלה.

כבר בתחילת האירוע העריכו גורמי הביטחון כי מדובר בהודעת שווא, אך הוחלט להשלים את כלל הבדיקות הנדרשות.

בתום הסריקות הודיעה רשות שדות התעופה: "המטוס נסרק ביסודיות על ידי גורמי הביטחון של נתב"ג. האירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים. חזרה לשגרה".