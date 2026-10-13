נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה (שלישי) בשיחה עם כתבים כי לבחירות אמצע הכהונה בארה"ב לא תהיה כל השפעה על מדיניותו כלפי איראן.

"ברגע שהמלחמה עם איראן תסתיים, וזה יקרה בקרוב מאוד, מחירי הנפט יצנחו בחדות. והיא תסתיים בקרוב מאוד", אמר טראמפ לכתבים לפני שהמריא לאוהיו, שם הוא צפוי להשתתף בעצרת בחירות.

טראמפ התייחס גם להסלמה במתיחות בין סעודיה לבין המורדים החות'ים בתימן, הנתמכים בידי איראן. כשנשאל כיצד בכוונתו לפעול נגד החות'ים, ששיגרו בימים האחרונים טילים לעבר נמלי תעופה בסעודיה במתקפה שבה נהרג אזרח אמריקני, השיב: "החות'ים מתנהגים בצורה גרועה מאוד. זה לא טוב".

בנוסף, אישר הנשיא כי ייתכן שייפגש עם שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און: "זה יהיה מרגש. יש בינינו יחסים טובים".

טראמפ מוסיף לשקול בימים אלו את האפשרות לחדש את התקיפות האמריקניות באיראן. ביום חמישי האחרון הודיע כי ארצות הברית לא תתקוף לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר.

"אנו מקיימים דיונים פוריים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ בהודעה שפרסם ברשת Truth Social. הנשיא הוסיף כי איראן נמצאת במצב קשה מבחינה כלכלית וצבאית, אך הדגיש כי הלחץ האמריקני יימשך.

ברקע הדברים, ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה צבאית רחבת היקף נגד איראן, שתכלול תקיפת מתקני טילים וכטב"מים, תשתיות אנרגיה ומפקדות צבאיות.

לפי גורמים המעורים בדיונים, התוכנית העדכנית כוללת מערכה צבאית מרוכזת שתמשך כ-72 שעות. בין המטרות האפשריות נמצאים מאגרי הטילים והכטב"מים של איראן, שחלק ניכר מהם שוקם בידי משמרות המהפכה, לצד מתקני אנרגיה ומרכזי פיקוד.