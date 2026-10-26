נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר כי הוא מוכן להקדיש את הזמן הדרוש להשגת הסכם עם איראן, והדגיש כי מניעת נשק גרעיני מהרפובליקה האסלאמית חשובה יותר מסיום מהיר של המלחמה.

בריאיון לערוץ FOX 2 בדטרויט הזהיר טראמפ כי השגת נשק גרעיני בידי טהרן תהווה איום חמור על הביטחון הבינלאומי. "אתם רוצים לראות בעיות? אתם רוצים לראות לא רק בעיות בתחום האנרגיה, אלא גם אובדן חיי אדם? תנו להם נשק גרעיני, כי הם ישתמשו בו", אמר טראמפ. "ואני חייב לטפל בזה קודם".

הנשיא הבהיר כי אינו מעוניין להגיע להסכם רק כדי להביא לסיום מהיר של המלחמה, וכי כל הסדר חייב לספק מענה מלא לאיום הגרעין האיראני: "אני אשיג הסכם מצוין. אני אדם שחושב לטווח ארוך, לא לטווח קצר".

הריאיון נערך לאחר שמוקדם יותר שלל טראמפ את האפשרות לתקיפה צבאית אמריקנית מיידית נגד איראן, בשיחה עם עיתונאים לפני המראתו למישיגן: "התשובה היא לא. לא תהיה תקיפה היום", הצהיר הנשיא.

טראמפ חשף בנוסף כי קיבל שתי הערכות מודיעין שונות בנוגע לאיראן, שחלק מהמידע הכלול בהן עדיין מסווג. כשנשאל על דוח מודיעין שהותר לפרסום, ובו אזהרה מפני תוכניות איראניות מתקדמות, סירב לפרט את ממצאי ההערכה האחרת: "יש לי שתי הערכות שונות מאוד".

"יש לנו מודיעין מתקדם מאוד על איראן. חלק מהמידע הותר לפרסום וחלקו עדיין מסווג", הוסיף טראמפ, והדגיש כי ארצות הברית "מצליחה מאוד" בעימות מול טהרן.

בשבת התייחס טראמפ לאפשרות של פעולה צבאית נוספת נגד איראן במהלך שיחה עם עיתונאים. כשנשאל עד כמה הוא קרוב לאישור תקיפה נוספת, סירב הנשיא לחשוף את תוכניותיו ומתח ביקורת על עצם השאלה: "אתה באמת חושב שהייתי מספר לך את זה? כלומר, מישהו מהוול סטריט ג'ורנל יכול לשאול שאלה כל כך מטופשת?".

עם זאת, הוא אישר כי תקיפה נוספת היא אפשרות ממשית, אך הדגיש כי עדיין קיימת גם אפשרות להגיע להסכם מדיני. "תן לי לומר לך, בזמן שאנחנו שוקלים לעשות את זה, ואולי אפילו מחר, אתה באמת חושב שאני הולך לספר לך? אם אחליט לעשות את זה, ויש אפשרות שאעשה זאת, יש גם אפשרות שנגיע להסכם יפה, גדול ומצוין. הם רוצים להגיע להסכם. אבל הבעיה היא האם הם יעמדו בו".

טראמפ הסביר כי ממשלו שואף למצוא פתרון קבוע לאיום הגרעין האיראני, ולא להסתפק בעיכוב זמני של יכולתה של איראן לפתח נשק גרעיני: "תראו, יכולתי לבצע את התקיפה עם מפציצי ה-B-2 לפני שנה ולסיים עם זה. הבעיה היא שבתוך שנה, שנה וחצי או שנתיים, הם היו מוצאים איכשהו דרך לייצר פצצה גרעינית. אני חייב להפוך את זה לפתרון קבוע. זו הסיבה היחידה שאני ממשיך בזה".