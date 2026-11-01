נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה (ראשון) כי איראן מעוניינת להגיע להסכם עם וושינגטון, אך הביע ספק בנכונותה לעמוד בהתחייבויותיה. במקביל, הזהיר כי צבא ארצות הברית מסוגל להשלים בתוך דקות את הפגיעה במתקני הגרעין שנותרו ברפובליקה האסלאמית.

בשיחה עם כתבים באחוזתו מאר-א-לאגו שבפלורידה, אמר טראמפ: "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, נראה מה יקרה עם זה".

כשנשאל על מצב המשא ומתן בין המדינות, המתנהל בתיווך קטאר, השיב: "השיחות מתקדמות בסדר, אבל הם לא אמינים במיוחד. הם מגיעים להסכם ואז חוזרים בהם. הם רוצים להגיע להסכם. נראה אם הם יגיעו להסכם".

טראמפ הדגיש כי ארצות הברית אינה פועלת תחת לחץ זמן להגיע להסכם, לנוכח הנזק הכבד שלדבריו נגרם למערכות הצבאיות של איראן במהלך המערכה.

"אנחנו לא ממהרים במיוחד, בהתחשב בכך שחיסלנו את חיל הים שלהם. חיסלנו את חיל האוויר שלהם. חיסלנו את מערך ההגנה האווירית שלהם. השמדנו כמעט כל ציוד צבאי שיש להם. חיסלנו את תוכנית הגרעין שלהם. עדיין נותר לנו לטפל, הייתי אומר, באתר אחד או שניים, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בעשר דקות. כנראה שצריך לבחון את הר המכוש. אנחנו יכולים לעשות את כל זה מהר מאוד".

עם זאת, הנשיא נמנע מלמסור אם בכוונתו להורות על חידוש התקיפות נגד איראן כבר בימים הקרובים. כשכתב ה"ניו יורק טיימס" שאל אם ארצות הברית צפויה לשוב ללחימה במהלך השבוע הקרוב, השיב טראמפ: "למה אתה שואל שאלה כל כך טיפשית? נניח שכן, הייתי אומר לך? אני לא יכול לספר לך דברים כאלה".

הדברים נאמרו לאחר שה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי טראמפ שוחח אתמול (שבת) בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע המתיחות מול טהרן והמאמצים הדיפלומטיים לסיים את העימות.

יומיים קודם לכן קיבל טראמפ בבית הלבן תדרוך אישי ממפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, שהציג בפניו אפשרויות לפעולות צבאיות נוספות נגד איראן.

ביום שישי טען טראמפ כי המשטר האיראני מבקש לנהל משא ומתן בשל הקשיים הכלכליים שהוא חווה. "יש שיחות. הם רוצים לדבר. הם ממשיכים לדבר. הם לא משלמים לחיילים שלהם. הם לא משלמים לשוטרים שלהם. הם בצרות גדולות", אמר לכתבים.

הנשיא הבהיר גם אז כי ארצות הברית אינה ממהרת להגיע להסדר: "יש לנו זמן, למען האמת. זו מלחמה, אבל זו לא מלחמה רגילה".