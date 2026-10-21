טייס בחברת התעופה האמריקנית יונייטד איירליינס לא יורשה להפעיל טיסות לישראל, בעקבות מידע שהועבר בעניינו ממשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות לגורמי הביטחון ולמשרד התחבורה.

על פי הדיווח היום (רביעי) ב-ynet, מדובר בסינא אמג'דיאן, טייס ממוצא איראני, שלפי טענות שהופצו ברשתות החברתיות הביע תמיכה במשטר האיראני, במשמרות המהפכה ובארגון הטרור חיזבאללה.

עם זאת, הטענות מבוססות על פרסומים של משתמשים אחרים ברשת X, ולא על התבטאויות מקוריות של הטייס שהוצגו לרשויות בישראל.

על פי הדיווח, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, פנה ב-19 באוקטובר במכתב לראש השב"כ דוד זיני ולמנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, והתריע על הפרסומים בעניינו של הטייס.

למכתב צורפו שני פרסומים מרשת X. באחד מהם נטען כי אמג'דיאן, שעבד בעבר בחברת התעופה פליי דובאי, פרסם תכנים המזוהים עם המשטר האיראני, לרבות סרטון שבו הוא נראה לכאורה מנשק את סמל המשטר ומצדיע לו.

בפרסום נוסף נטען כי הביע תמיכה במשמרות המהפכה ובחיזבאללה, תוך קריאה לחברת יונייטד לבדוק את התנהלותו.

הפנייה נעשתה על רקע ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל בסוף ספטמבר, שבמהלכו תקף טייס המשנה את הקברניט וניסה להשתלט על המטוס.

גורמים בכירים במשרד התחבורה אישרו ל-ynet כי לאחר קבלת ההתרעה ובתיאום עם גורמי הביטחון, הוחלט שלא לאפשר הגעה לישראל של טיסות שבהן ישמש אמג'דיאן כאיש צוות.