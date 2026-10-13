תיעוד ממצלמות גוף של לוחמי סיירת צנחנים דובר צה"ל כוחות צה"ל ושב"כ סיכלו פיגוע שתכננו ארבעה מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי בצפון השומרון. המחבלים נעצרו במהלך שני מבצעים שבוצעו השבוע בכפרים קבאטיה ועראבה שבמרחב חטיבת מנשה. המעצרים בוצעו בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי, לאחר שהתקבל מידע על כוונת המחבלים להוציא לפועל פיגוע באזור. עוד באותו נושא הפיצוי על השלכת בקבוקי התבערה הוכפל

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סמוטריץ' במתקפה על שופטי בג"ץ

בג"ץ: להשיב את תושבי ערי הטרור לבתיהם בפעילות נוספת שנערכה השבוע במרחב בית רימא שבחטיבת בנימין, עצרו לוחמי יחידת דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. ארבעת מחבלי הג'יהאד האיסלאמי והמבוקש הנוסף הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. בתום הפעילות פרסם צה"ל תיעוד מפעילות לוחמי דובדבן בחטיבת מנשה, לצד תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי סיירת צנחנים במהלך מעצר המחבלים. תיעוד מפעילות לוחמי דובדבן דובר צה"ל

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