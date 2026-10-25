פיגוע שתוכנן להתבצע בטווח הזמן המיידי סוכל היום (ראשון) באזור בנימין, בעקבות התרעה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי.

כוחות צה"ל הציבו עמדת בידוק בעקבות המידע ועצרו את החשוד בתוך כחצי שעה בלבד. החשוד הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון.

על פי הודעה משותפת של צה"ל ושב"כ, התקבל מידע מודיעיני ממוקד על זהותו של חשוד ועל כוונתו לבצע פיגוע בציר תנועה מרכזי באזור.

בעקבות ההתרעה פרסו כוחות צה"ל בחטיבת בנימין עמדת בידוק, המכונה "צ'ק פוסט", במרחב שבו היה צפוי החשוד לנוע.

כעבור כחצי שעה מקבלת ההתרעה הצליחו הלוחמים לאתר את החשוד ולעצור אותו בעמדת הבידוק. בחיפוש שנערך על החשוד לא נמצא נשק, אולם לפי מערכת הביטחון הוא הביע כוונה לבצע פיגוע.

גורמי הביטחון מעריכים כי יעד הפיגוע המתוכנן היה כביש 60, ציר האורך המרכזי החוצה את יהודה ושומרון ומשמש מדי יום נהגים רבים.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ הגיב: "המודיעין המדויק של השב"כ והפעולה המהירה של לוחמי צה"ל מנעו פיגוע שעלול היה לגבות חיי אדם".

הוא הוסיף: "בתוך חודש התרחשה ביהודה ושומרון שורה של פיגועים קשים, שחלקם גבו קורבנות, ויש מחבלים שטרם נתפסו. רצף האירועים המדאיג מחייב להרחיב את הפעילות ההתקפית שהחלה בחברון בעקבות הפיגוע בצומת יהודה לכל רחבי יהודה ושומרון, ולפגוע במחבלים ובתשתיות הטרור לפני הפיגוע הבא".

לסיום מסר: "אני מודה לראש השב"כ דוד זיני, לאלוף הפיקוד אבי בלוט, למפקד אוגדת איו"ש קובי הלר, למח"ט בנימין ענאן פארס ולכל הלוחמים הגיבורים על פעילותם הנחושה להצלת חיים. הם פועלים יום ולילה למען ביטחון תושבינו, ואנחנו מחזקים את ידיהם להמשיך ולהעמיק את המערכה נגד הטרור".