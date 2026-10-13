המגיש עמיחי אתאלי חשף הבוקר (שלישי) בשידור ברדיו 103fm כי הוא נוטה להצביע בבחירות הקרובות ליועז הנדל, העומד בראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית.

בשיחה עם שותפו להגשת התוכנית, אראל סג"ל, הסביר אתאלי מדוע הוא רואה בהנדל אפשרות פוליטית מתאימה עבורו, ומה עשוי לגרום לו לשנות את דעתו.

בפתח דבריו התייחס אתאלי למציאות הפוליטית שנוצרה בעקבות מתקפת שבעה באוקטובר ולשאלת היחס לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אחרי השבעה באוקטובר אנשים שואלים את עצמם בישראל שתי שאלות. את מי הכי שונאים? את נתניהו או את חמאס? מבחינתי חד משמעית חמאס, למרות שאני לא מת על נתניהו הרבה יותר דחוף לטפל בחמאס. לא השכילו עדיין לייצר אלטרנטיבה ימנית לרה"מ", אמר.

אתאלי הסביר כי הנדל מציע בעיניו שילוב של עמדות ביטחוניות ימניות עם עצמאות פוליטית ביחס למפלגות החרדיות.

"הוא נותן לי גם ימניות, אקטיבית מאוד. ברור שהרקע שלו, ומה שהוא עשה במלחמה, באזרחות, בעולמות המילואים, הקים את גדוד בארי, נלחם, הקריב, עשה, נתן מעצמו. אז הוא נותן לי בצד הביטחוני את מה שאני רוצה. והוא נותן לי חוסר התמסרות מלא לחרדים, על אוטומט. סמוטריץ' לא נותן את זה", הסביר.

בשלב זה שאל אותו סג"ל מדוע אינו שוקל להצביע לתא"ל במיל' עופר וינטר, שגם הוא מבקש להתמודד בבחירות הקרובות. "אז למה לא וינטר?", שאל סג"ל.

אתאלי השיב כי מבחינתו הבעיה היא התחייבותו של וינטר למחנה נתניהו, והבהיר כי אותו עיקרון חל גם על הנדל. "וינטר גם אומר שהוא בכיס של נתניהו, באלף אחוז. ואני אגיד לך מתי יועז יאבד אותי, אם הוא יגיד 'אני בכיס של של איזנקוט'. אני לא רוצה אף אחד שמתחייב לאחד מהגושים", אמר.

בהמשך התייחס סג"ל להתנהלות הפוליטית של אנשי וינטר, וטען כי הם בוחרים ביריבים שאינם מתאימים למעמדם הנוכחי במערכת הפוליטית. "עם עופר עובדים אנשים שאני מאוד אוהב, חברים שלי. הטעות שלהם היא בחירת הקרבות. כשאתה הפועל מרמורק אתה לא משחק נגד יונייטד. הקרבות שלהם צריכים להיות ליברמן והנדל", אמר סג"ל.