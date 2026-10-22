איש התקשורת עמיחי אתאלי פרסם היום (חמישי) ביקורת חריפה על תוכנית "תפילין לכל ילד" שהציג יו"ר ש"ס אריה דרעי, ובמסגרתה התחייב כי בממשלה הבאה תפעל מפלגתו להעניק לכל נער בישראל המגיע לגיל בר מצווה ערכת תפילין וטלית במימון המדינה.

אתאלי טען כי בישראל כבר קיימת נגישות רחבה לתפילין עבור מי שמעוניין להניחן, וכי מאחורי ההבטחה החדשה עלול להתפתח מנגנון ציבורי מיותר שיאפשר, לטענתו, חלוקת משרות ומשאבים למקורבים פוליטיים.

"כל ילד יודע שיש בישראל אינפלציה של זוגות תפילין. בכל יום מתים מאות אנשים שמשאירים אחריהם תפילין כשרות למהדרין", כתב.

אתאלי הזכיר את עמדות התפילין המוצבות בבתי עסק ואת היוזמות ההתנדבותיות לרכישת תפילין לחיילים, לנערים ולעולים חדשים. לדבריו, "בישראל כמעט ולא קיים אדם שרוצה תפילין ואין לו".

בהמשך הפוסט הציג אתאלי תרחיש שלפיו התוכנית תוביל להקמת מנגנון ממשלתי חדש, שיכלול משרדים, בעלי תפקידים, כלי רכב ותקציבים: "אז למה דרעי גאון? כי הוא מכניס לכם בדלת האחורית מאות סופרי סת"ם שיתפרנסו מהמנגנון החדש שלו, כי הוא מכניס לכיס של מאות אלפי חרדים כסף מזומן - הם גם ככה קונים תפילין לילד בבר מצווה, אז למה לא לגלגל חלק נכבד מההוצאה על מי שכן עובד ומשלם מיסים".

אתאלי המשיך בתיאור עוקצני של מה שכינה "מנהלת התפילין הלאומית", וטען כי היא תהפוך למקור למינויים פוליטיים: "עוד 20 ש"סניקים יקבלו ג'וב במנהלת התפילין הלאומית, הם ישכרו משרדים מרווחים בבניין חדש בגבעת שאול. יהיה פטור מחובת מכרזים אז בטוח בעל הנכס יהיה קרוב משפחה של איזה בכיר בש"ס".

במסגרת התיאור הסאטירי כתב כי המנהלת תחזיק מכוניות בליסינג, יועצים ובעלי תפקידים, ואף הציע חלוקת סמכויות בין "יועץ לענייני תפילין של רש"י" לבין יועץ לתפילין של רבנו תם.

אתאלי המשיך את הביקורת כשהעלה תרחיש של פיצול עתידי בין מנהלת תפילין ספרדית למנהלת תפילין אשכנזית, בשל ההבדלים בין מנהגי העדות. הוא תיאר באופן לעגני מצב שבו המשרות במנהלות יעברו בין בני משפחה ומקורבים, תוך ניצול תקציבים ציבוריים.

לקראת סיום הפוסט טען אתאלי כי דרעי, כאדם המכיר היטב את העולם הדתי, יודע שאין מחסור משמעותי בתפילין עבור מי שמעוניין להניחן: "אני אומר לכם שאריה דרעי חי בתוך העולם הדתי לא פחות ממני והוא לא מעלה על דעתו שיש יהודי שרוצה תפילין ולא מצליח להשיג".

את הביקורת חתם בהאשמה חריפה: "ההכרזה שלו היום היא בעצם על עוד מנגנון מיותר שכל מהותו היא לפרנס מקורבים תוך ניצול הקופה הציבורית לטובת המצביעים. וזאת רק עוד הוכחה אחת לזה שאריה דרעי הוא גאון".