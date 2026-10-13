המסר של נתניהו בסיור בקו התפר

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בקו התפר בשומרון יחד עם שר הביטחון, ראש המל"ל ומפקד פיקוד המרכז, וקיבל סקירה על ההיערכות הביטחונית באזור.

במהלך הביקור הזהיר נתניהו מפני ניסיונות לפעול נגד ישראל לקראת הבחירות והצהיר כי צה"ל ערוך למגוון תרחישים, ובהם גם מה שכינה "היפוך קנים".

במהלך הביקור הציגו מפקדי צה"ל, שב"כ ומג"ב בפני ראש הממשלה את מאמצי ההגנה על יישובי קו התפר. בנוסף הוצגה פעילות הסיכול בכפרים, הכוללת מעצר מחבלים, החרמת אמצעי לחימה וטיפול באיומים הנשקפים מהם.

"מאחוריי נמצא מחנה הפליטים לשעבר טולכרם", אמר נתניהו. "זה היה מבצר טרור. צה"ל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה".

ראש הממשלה התייחס גם להליך המתנהל בבג"ץ בנוגע לחזרת התושבים לאזור. "שמעתי שיש מישהו בבג"ץ שאומר שצריך להחזיר לכאן את התושבים. אלה לא תושבים, אלה מחבלים", אמר. "מי שישלוט בשטח הזה ויישאר בו זה צבא ההגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי ממערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל".

נתניהו הדגיש את הקרבה של האזור למרכז הארץ והצהיר: "צריך להבין, אנחנו דקות מנתניה, דקות מקו החוף. המותניים הצרות של ישראל כבר לא יהיו צרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים. מדינה שלנו, שליטה שלנו".

בהמשך דבריו התייחס נתניהו להתרעות ביטחוניות ואמר כי קיימת היערכות גם לאפשרות של הסלמה לקראת הבחירות. "יש כאן התרעות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים".

לדבריו, הוצגה לו ולשר הביטחון תוכנית צבאית למקרה של תרחיש כזה. "צה"ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה".

ראש הממשלה חתם בהתייחסות להמשך הפעילות באזור ולהקמת יישובים וחוות. "אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל כאן, בקו התפר, בכל מקום. אנחנו מקימים יישובים כאן, למעלה מ־104, והרבה חוות. אנחנו שומרים על ביטחון מדינת ישראל".