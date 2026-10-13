הרב דוד סתיו: "הפקרנו את היהדות"

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, מותח ביקורת על סדרי העדיפויות שאימצה לדבריו הציונות הדתית לאורך השנים, וטוען כי ההתמקדות בהתיישבות ביהודה ושומרון לוותה בוויתור על השפעה בסוגיות הנוגעות לזהותה היהודית של המדינה ולמוסדות הדת.

בריאיון לפודקאסט "מבט גדול" בערוץ "משב" מבית צהר, אמר הרב סתיו כי ממשלות מימין ומשמאל העבירו לאורך השנים את האחריות על תחומי היהדות לידי המפלגות החרדיות. "המוצר הכי זול, לצערנו הרב, לראשי ממשלות מימין ומשמאל היה למכור את היהדות של המדינה ולהפקיד אותה, שלא לומר להפקיר אותה, בידי המפלגות החרדיות".

לדבריו, האחריות למצב אינה מוטלת רק על המערכת הפוליטית, אלא גם על הציבור עצמו. "לצערנו הרב, גם אנחנו בציבור הדתי-לאומי הפקרנו את המקומות האלה. וקיבלנו, באמת בהצלחה נפלאה, את ההתיישבות ביהודה ושומרון, שזה הישג מרשים ועצום".

אלא שלטענת הרב סתיו, להישג הזה היה מחיר. "כל מוסדות הדת במדינת ישראל, כמעט כולם, הם בידיים החרדיות, וכמובן גם היחס ליהדות בהתאם", אמר.

הוא הזהיר מפני מצב שבו המחלוקות סביב הזהות היהודית פוגעות במכנה המשותף בחברה והוסיף: "אין שום ערך בלהחזיק ביהודה ושומרון אם חצי מהמדינה הזאת לא נמצא איתך".

בהמשך תקף הרב סתיו את השימוש במונחים "מחנה אמוני" ו"מחנה לא אמוני" לתיאור המחנות הפוליטיים בישראל. לדבריו, ההשתייכות הפוליטית אינה יכולה לשמש מדד לאמונתו או לאורח חייו הדתי של אדם.

"כל מיני ביטויים של מחנה אמוני, מחנה לא אמוני, אלה דברי הבל", אמר. "אני לא צריך להגיד לך שחלק מהמנהיגים של המחנה האמוני הם אנשים אוכלי נבלות וטרפות. לעומת זאת, חלק מהמנהיגים של המחנה הנקרא 'לא אמוני' הם שומרי תורה ומצוות ומניחים תפילין כל יום. חס וחלילה להגדיר קבוצות לפי אמוני ולא-אמוני, אין דבר כזה".

בחלק נוסף של השיחה התייחס יו"ר רבני צהר לגבולות כוחו של רוב פוליטי בדמוקרטיה, והביא כדוגמה את מה שכינה "חוק העריקים". לדבריו, חוק שלפיו "עריקים חרדים לא נשלחים לבית סוהר, אבל עריקים חילוניים כן הולכים לבית סוהר" הוא "חוק שהוא סותר את כללי הדמוקרטיה. לא משנה איזה רוב יהיה לך לדבר הזה".