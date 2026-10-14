נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה (רביעי) אזהרה חריפה לאיראן, ואיים כי ארצות הברית תפגע קשות ברפובליקה האסלאמית. בדבריו רמז כי סבלנותה של וושינגטון כלפי התנהלותה של טהרן פקעה.

בנאום בעצרת בחירות באלסקה, לקראת בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית, אמר טראמפ: "חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו נכה בה קשות. חכו ותראו".

"הם מחכים. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי פחות או יותר נמאס לנו", המשיך טראמפ. "אבל זה לא משנה. הדבר החשוב הוא שלא יהיה להם נשק גרעיני, ולא יהיה להם. הוא קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים".

מוקדם יותר אמר טראמפ כי יקבל החלטה בנוגע לצעדים הבאים מול איראן "בקרוב מאוד", ותיאר אותה כ"מדינה כושלת". דבריו נאמרו על רקע הערכות גוברות שלפיהן וושינגטון עשויה לחדש את התקיפות הצבאיות נגד איראן עוד לפני בחירות אמצע הכהונה, שייערכו ב-3 בנובמבר.

בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן התייחס טראמפ להחמרה במצבה הכלכלי של איראן, וטען כי המשטר מתקשה לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.

"אין להם כלכלה. יש להם אינפלציה של 300 אחוזים. אין להם כסף, הם לא משלמים לחיילים שלהם ולא משלמים לאף אחד. נקבל החלטה לגבי איראן בקרוב מאוד", סיכם הנשיא.

דברים אלו מצטרפים לאמירותיו של טראמפ מהלילה הקודם, לפיהן לבחירות אמצע הכהונה בארצות הברית לא תהיה כל השפעה על מדיניותו כלפי איראן.

"ברגע שהמלחמה עם איראן תסתיים, וזה יקרה בקרוב מאוד, מחירי הנפט יצנחו בחדות. והיא תסתיים בקרוב מאוד", אמר טראמפ לכתבים.

הנשיא מוסיף לשקול בימים אלו את האפשרות לחדש את התקיפות האמריקניות באיראן, זאת לאחר שביום חמישי האחרון הודיע כי ארצות הברית לא תתקוף לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר.